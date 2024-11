Maluma y Piqué son socios deportivos

Maluma y Pique son socios deportivos de «Kings World Cup» el ex futbolista Miguel Layún, presidente del torneo hizo el anuncio.

Piqué no quiere dejar a Colombia o al menos es lo que se desprende del anuncio hecho en el sorteo de «Kings World Cup» cuyos encuentros, se disputarán en México del 26 de mayo al 8 de junio. La idea es que el anuncio tuviera la pompa y misterio para conocer quien era el nuevo aliado. Por lo que la transmisión contó con la presencia del;»Presi» como le llaman al fundador de la Kings League, Gerard Piqué y el exfutbolista Miguel Layún. Donde este último debería abrir un baúl para develar qué celebridad se uniría como socio y apoyo del torneo.

En el lanzamiento de la Copa 2024, Layún saca un sobre y de inmediato con nerviosismo se pasa a un video en el que un misterioso encapuchado y un perro doberman están en frente al mar. «¿Qué se dice Mi Rey todo bien o no?», dice el cantante con acento paisa.»Hola Juancho, ¿todo bien? cuéntame», exclama Piqué al revelar que se trataba del mismísimo Maluma quien le sigue el juego. «Parce es que sabes que, a este Mundial le hace falta un toquecito, sí, de sabor, de calle y de música que decís vos?». —»Dale, vamos a darle sabor» responde Piqué para sellar el pacto públicamente.

«Estamos listos, vamos a hacerlo, Medallo City, Maluma baby», expresa Maluma confirmando que tendrá un puesto como Presidente del Kings League en Medellín. «Siempre fue un sueño para mi juntar la música y el deporte, por eso me causa tanta felicidad hacer esto», recordando que su primer sueño fue ser jugador de fútbol y lo hace bien. Sentenciando que «se tengan». Así que Maluma se une a celebridades de Brasil, España y Europa. Donde los nombres de Neymar, Falcao y Zlatan Ibrahimović, entre otros.

Welcome Maluma to the Kings World Cup.#KingsWorldCup pic.twitter.com/DiTjHO4lmc

— Kings League World (@_KingsWorld) May 6, 2024