El cuerpo de Karol G cambió gracias a Yarishna Ayala

Resumen: La cantante colombiana Karol G ha sorprendido a todos con su increíble cambio físico. En una entrevista, publicada por Univisión había revelado que su transformación no se debe a cirugías estéticas, sino a un arduo trabajo con su entrenadora personal, Yarishna Ayala. Conocida el Puerto Rico como una gran influencer del fitness y quien le ayudó a la colombiana a molderar su cuerpo sin bisturí y lipoescultura solo disciplina con compromiso en un entretenimiento especial y dieta. La entrenadora contó que fue Jessica la hermana de Karol G a través de redes sociales y cómo fue el proceso del cambio. Donde hay una instrucción si no está con la cantante a su equipo. "No seguirle los caprichos si quiere comer pizza".