VIDEOS: ¡Se ‘destapó’! Dura situación familiar casi lleva al suicidio a Aída Victoria Merlano

Con varios videos Aída Victoria Merlano le contó a sus seguidores que no pasa por una buena situación, y confesó que ha pensado en acabar con su vida en medio de la cuarentena.

Luego de confesar que se alejaría de las redes sociales por un tiempo, sus seguidores le empezaron a escribir para saber que le estaba sucediendo, por lo que hizo un video contando como estaba su vida emocional.

“Me han escrito muchas personas preocupadas por lo que subí y le han escrito muchas personas a Lumar atacándolo porque creen que él me hizo algo y no, de hecho, si Lumar no estuviera conmigo ahora mismo esta situación para mí sería mucho más difícil”, comenzó diciendo en el video.

En una de sus historias de Instagram Victoria aparecía llorando, por eso en los videos aprovechó para aclarar que no tenía nada que ver con su pareja.

“Les voy a hablar de algo que no es chiste y es sumamente delicado. El pasado viernes a eso de las 3:00 de la mañana viví una situación familiar fuerte, sumamente delicada que me quebró y fracturó de una forma que nadie logra imaginar”, expresó Victoria.

Y agregó que esa fuerte situación: “me llevó a contemplar la idea de acabar con mi vida. Creo que todos hemos vivido algún momento en nuestras vidas en las que hemos sentido que estamos cansados y no podemos más, por eso pensé en irme (…) buscar cuál era la dosis para no estar más”.

Algunos de sus fans han dicho que la discusión habría sido con su mamá, ya que no existen unas fotografías que había publicado en su Instagram.