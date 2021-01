El recortadísimo actor Jorge Enrique Abello, contó a sus seguidores a través de redes sociales que tuvo Covid y les subrayó, “el Covid no es un chiste“.

Aún con tos y la voz ronca, se excusó con sus seguidores por no realizar durante varios días sus matutinos videos en directo porque había padecido Covid.

Tras manifestar lo contento que estaba por tener fuerzas nuevamente para interactuar con sus seguidores contó, “hemos pasado un rato difícil pero no tan difícil como los miles de personas alrededor del mundo que han vivido esta enfermedad de manera de manera compleja, de manera dura, de manera tan brava, realmente conmigo Dios fue muy benéfico, muy querido y estoy muy agradecido por eso”.

El actor bogotano de 52 años, contó también que fue un paciente Covid asintomático que realmente lo que sintió fue debilidad en su cuerpo, tos, voz ronca y la perdida de 4 kilos peso en una semana, reveló que bastó esto para sentirse afortunado en medio de tantas personas cuyos cuerpos no han resistido a ningún tratamiento y han perdido la vida, “y sufrirla, un poquito nada más. Pero ese poquito fue suficiente para entender qué es lo que está pasando en el mundo”.

Antes de concluir su video sobre su experiencia tras haber sufrido de Covid, Abello le dejó un mensaje a todos, “el Covid-19 no es un chiste, pasa, y pasa muy fuerte y es muy peligroso… No permitas que te pase a ti como me pasó a mí”.

Lea también: ¿Boda fugaz? Valerie Domínguez confirmó que ya se casó con ‘El Pollo’

La DJ Marcela Reyes aseguró que fue estafada y amenazada por su asistente