El presidente de Estados Unidos Donald Trump felicitó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a través de su cuenta de Twitter, tras conocer la decisión de un juez que dio la orden de libertad.

En la tarde de este sábado, Trump escribió en dicha red social: “felicitaciones al expresidente @AlvaroUribeVel, héroe, exreceptor de la Medalla Presidencial de la Libertad y aliado de nuestra Patria en la lucha contra CASTRO-CHAVISMO! ¡Siempre estaré con nuestros amigos colombianos!”.

Con ese efusivo mensaje el presidente de Estados Unidos celebró la decisión tomada por una jueza de control de garantías, quien en la mañana de este 10 de octubre le otorgó la libertad al expresidente y senador Uribe.

Congratulations to former President @AlvaroUribeVel, a hero, former recipient of the Presidential Medal of Freedom and an ally of our Country in the fight against CASTRO-CHAVISMO! I will always stand with our Colombian friends!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2020