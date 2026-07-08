Resumen: El Metro de Medellín avanza en el ensamblaje de 13 nuevos trenes, con un 30 % de ejecución y trabajos en Bello y México.

Avanza al 30%: El Metro de Medellín revela detalles del ensamblaje de sus nuevos trenes

El Metro de Medellín informó que el proyecto de fabricación de 13 nuevos trenes, equivalentes a 39 vagones, alcanza un avance del 30%, con hitos clave tanto en el proceso de ensamblaje internacional como en el fortalecimiento de las capacidades locales para esta labor.

Según la empresa, uno de los avances más relevantes es la salida desde México de la primera «caja» del tren, es decir, la estructura fundamental del vagón donde viajarán los usuarios y que soporta todos los sistemas del coche.

Esta pieza llegará próximamente al país para continuar su proceso en los talleres del Metro, ubicados en Bello.

De manera paralela, en Huehuetoca, México, avanza el ensamblaje del tren prototipo, el primero que se construye antes de producir toda la flota en Antioquia.

Este prototipo es clave para validar la línea de ensamblaje que posteriormente se aplicará en los talleres locales y permite además garantizar el cumplimiento de estándares internacionales y requisitos técnicos, identificando ajustes necesarios antes de iniciar la producción en serie de los 12 trenes restantes.

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El inicio de la producción local fue posible gracias a adecuaciones realizadas en los talleres del Metro en Bello, entre ellas la puesta en marcha de un almacén temporal de 1.500 metros cuadrados destinado al almacenamiento de los componentes de los trenes.

El proyecto cuenta con una inversión superior a los $515.000 millones de pesos, aportados por la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Metro de Medellín, con el propósito de mejorar la movilidad de la región.

De acuerdo con la entidad, durante este año continuará el proceso de fabricación y ensamblaje de los nuevos trenes, cuya entrada en operación está prevista para 2027. Ese año, el sistema aumentará su capacidad en un 20% y los tiempos de espera en estaciones se reducirán, al pasar de un promedio de 3:00 a 2:20 minutos, lo que representará una mejora en la calidad del servicio para los usuarios.

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