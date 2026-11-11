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Resumen: Alias ‘Chapolo’, cabecilla de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, se sometió a la justicia en el Huila junto a otros cuatro integrantes, según el Gobierno y el Ejército.

¡Se entregó alias ‘Chapolo’! Cabecilla de la estructura Ismael Ruiz se sometió a la justicia en el Huila

Alias ‘Chapolo’, señalado como principal cabecilla de la estructura Ismael Ruiz, del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc, se sometió a la justicia en el Huila junto a cuatro integrantes más de esa organización. El anuncio lo hizo el Gobierno Nacional este martes 10 de noviembre.

Según el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, la Fuerza Pública logró el sometimiento «luego de meses de seguimiento» y se incautaron cuatro fusiles, cuatro pistolas, dos granadas y abundante munición. «Quien desafíe al Estado tiene dos caminos: someterse a la justicia o ser neutralizado», afirmó.

¿Quién es alias ‘Chapolo’?

Se trata de Jhan Carlos Rodríguez Masmela, de 28 años, con una trayectoria criminal de cerca de 14 años, según las autoridades. Lo vinculan con extorsiones a campesinos, cafeteros y comerciantes, amenazas contra dirigentes políticos, reclutamiento de menores, homicidios y ataques con explosivos y drones en el Huila y el sur del Tolima. Por información que permitiera ubicarlo se ofrecían hasta $300 millones de recompensa.

De acuerdo con lo informado, también habría sido uno de los presuntos responsables del atentado de agosto en Ataco, Tolima, en el que murieron dos policías.

El lugar y lo entregado

El Gobierno ubicó el procedimiento en Pacarní, municipio de Tesalia, mientras que el Ejército habló de una presentación voluntaria en Íquira, ambos en el Huila, con tropas de la Quinta División y en coordinación con la Fiscalía. Según el Ejército, los cinco entregaron armas largas y cortas, más de mil cartuchos, una granada, equipos de comunicación, un dron y 39 recibos relacionados con presuntos pagos extorsivos.

Los cinco quedaron a disposición de las autoridades competentes. El presidente Abelardo De La Espriella recordó que desde julio había advertido que iría por ‘Chapolo’ y que su Gobierno mantiene la presión contra estas estructuras.

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