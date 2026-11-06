¡Ojo a Aerocivil! Contraloría pide explicaciones por el apagón de radar que colapsó El Dorado

Resumen: La Contraloría General de la Nación le pidió a la Aeronáutica Civil un informe detallado por la falla de radar del 4 de noviembre en el aeropuerto El Dorado. El ente de control quiere conocer las causas, cuántos pasajeros y vuelos resultaron afectados, qué protocolos se activaron y el estado técnico y de mantenimiento de los equipos de radar.

La noche del martes 4 de noviembre se convirtió en una verdadera pesadilla para miles de viajeros que pasaban por el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Una falla en los sistemas de visualización de radar obligó a suspender temporalmente las operaciones, dejó pasajeros varados por horas en las salas de espera y generó una congestión que se sintió hasta el día siguiente. Ahora el problema le pasó factura a la Aeronáutica Civil: la Contraloría General de la Nación entró a pedirle explicaciones.

Según reveló Caracol Radio, el ente de control le solicitó a la entidad aeronáutica un informe detallado sobre las afectaciones en la operación aérea y las fallas en los sistemas de radar del principal aeropuerto del país, que ese día generaron congestión y retrasos en decenas de vuelos.

En total son cinco los asuntos sobre los que la Contraloría quiere respuestas claras: las causas de las fallas, el número de pasajeros afectados, el protocolo de atención que se activó y el estado real de los sistemas de radar.

“Remitir un informe detallado y sustentado sobre la novedad técnica presentada el 4 de noviembre de 2026 en los sistemas de visualización radar utilizados para la gestión del tránsito aéreo, precisando sus causas, hora de ocurrencia, sistemas y equipos afectados, tiempo de indisponibilidad, diagnóstico técnico realizado y hora de restablecimiento de la operación”, se lee en la solicitud citada por ese medio.

Pero la cosa no queda ahí. El ente de control también exigió conocer en detalle cuántos vuelos se demoraron, se cancelaron, fueron desviados o reprogramados, y cuáles aeropuertos y aerolíneas terminaron afectados por la contingencia. Es decir, quieren el mapa completo del daño.

Otro de los puntos que puso sobre la mesa la Contraloría es el protocolo operacional, técnico y de contingencia que se activó para atender la emergencia y, lo más importante, qué se va a hacer para que esto no se vuelva a repetir.

Finalmente, el organismo requirió información sobre el estado técnico, contractual y de mantenimiento de los sistemas de radar y de los demás equipos asociados que resultaron afectados. En ese punto la solicitud es bien específica: pidieron precisar “su antigüedad, vida útil, mantenimientos preventivos y correctivos realizados durante las vigencias 2025 y 2026, contratos vigentes para su soporte y mantenimiento, fallas similares registradas y medidas adoptadas para evitar su recurrencia”.

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Y es que la preocupación del ente de control no es para menos, porque esta no es la primera vez que los radares de El Dorado dejan en evidencia falencias. El pasado 31 de agosto, otra falla similar desató un tremendo caos y retrasos en los vuelos, tal como lo registró Minuto30 en su momento. Es decir, en poco más de dos meses el principal aeropuerto de Colombia ya suma dos apagones de radar que han dejado a miles de pasajeros sin poder viajar.

El martes, cuando ocurrió la más reciente falla, la Aeronáutica Civil informó que las operaciones se suspendieron de manera preventiva mientras se restablecía el sistema. Horas después anunció que la novedad técnica había sido superada y que los vuelos se normalizaban de manera gradual, aunque varias aerolíneas tuvieron que cancelar o reprogramar sus trayectos y muchos pasajeros amanecieron haciendo filas para reclamar respuestas.

El Dorado es el aeropuerto más importante del país y uno de los más transitados de América Latina, por lo que cualquier falla en sus sistemas de navegación aérea tiene efectos en cadena sobre toda la operación nacional e internacional. Por eso la Contraloría no se quedó solo con la explicación de lo que pasó, sino que quiere saber si los equipos tienen el mantenimiento al día y si los contratos de soporte están funcionando como deberían.

La Aeronáutica Civil ahora deberá responder punto por punto ante el ente de control, que evaluará si hubo falencias en el manejo de la contingencia y si el estado de los radares representa un riesgo para la seguridad aérea de los colombianos.