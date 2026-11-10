Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá - David Romo

Resumen: El vicepresidente José Manuel Restrepo y el alcalde Carlos Fernando Galán recorrieron las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que registra un avance del 84,68 % y tiene prevista su operación comercial para 2028. En la visita hablaron de la licitación de la Línea 2, que ya tiene tres grupos precalificados, y de los estudios de la Línea 4 que financiará la Nación.

Metro de Bogotá ya va en 84 %: el vicepresidente recorrió la obra y esto dijo de las líneas 2 y 4

El alcalde Carlos Fernando Galán recorrió este 10 de noviembre las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá junto al vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, en una visita que sirvió para mostrar los avances de la construcción y poner sobre la mesa los dos proyectos que siguen en la fila: la licitación de la Línea 2 y los estudios de la futura Línea 4.

El recorrido arrancó en la estación 2 Portal Américas, que tendrá conexión con TransMilenio, y llegó hasta la estación 4 Tímiza, a pocos metros del hospital de Kennedy. Allí, los dos funcionarios verificaron pruebas técnicas de uno de los trenes sobre el viaducto. La visita incluyó además el hall de cocheras de los trenes, ubicado en el patio taller de Bosa.

«Le estamos mostrando los avances de la construcción y los proyectos que estamos desarrollando para seguir transformando la movilidad de la capital. También conversamos sobre el proceso de licitación pública de la Línea 2 y los estudios de la Línea 4. El vicepresidente reafirmó su compromiso con Bogotá para seguir avanzando en los proyectos estratégicos que necesita nuestra ciudad», aseguró Galán a través de su cuenta de X.

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La Línea 1 del Metro de Bogotá llegó al 84,68 % de avance

El reporte más reciente de la Empresa Metro de Bogotá, con corte al 31 de octubre, sitúa la ejecución de la primera línea en 84,68 %. El dato llegó junto con un hito de ingeniería: la terminación del puente ferroviario de 159 metros sobre la avenida NQS con calle 8 sur, la estructura que da continuidad al viaducto entre el barrio Santa Isabel y La Fragua.

Con esa última gran estructura completada, los trabajos se concentran ahora en terminar los tramos pendientes del viaducto y en las estaciones. La Línea 1, que irá de Bosa a la calle 72, tiene prevista su entrada en operación comercial para 2028.

La visita del vicepresidente se da en medio de la discusión por los recursos nacionales del proyecto. El Gobierno anunció que el Presupuesto General de la Nación de 2027 contempla $1,9 billones para la primera línea del Metro de Bogotá y aseguró que la reprogramación de vigencias futuras no implica un recorte de los aportes comprometidos.

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¿Cómo va la licitación de la Línea 2 del Metro de Bogotá?

La Línea 2 es el proyecto más avanzado entre las ampliaciones previstas para la red del Metro de Bogotá. La Empresa Metro confirmó el 6 de noviembre que tres grupos internacionales superaron la etapa de precalificación y podrán competir por el contrato de diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento.

Los precalificados son una alianza encabezada por Mota-Engil y Spie Batignolles; otra integrada por Xi’an Rail Transportation y Xi’an Metro Colombia; y una tercera con Sacyr Concesiones y CAF Investment Projects.

El trazado proyectado conectará la calle 72 con Fontanar del Río, en Suba, y atravesará Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, con diez estaciones subterráneas y una elevada, además de conexiones con la Línea 1 y cinco troncales de TransMilenio. La adjudicación está prevista para el primer semestre de 2027, después de que la primera licitación fuera declarada desierta en enero de este año, cuando ninguna alianza presentó una propuesta definitiva.

¿Y la Línea 4? Apenas empieza el camino

Sobre la cuarta línea del Metro de Bogotá la precisión es importante: no se trata todavía de una obra contratada ni de una licitación abierta. El presidente Abelardo de la Espriella informó el 28 de octubre que ordenó financiar, mediante el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura, los estudios y diseños del proyecto.

La propuesta plantea prolongar el sistema desde la calle 100 hasta la calle 245 por la autopista Norte. Antes de cualquier construcción, el Distrito y la Nación deberán avanzar en los estudios de prefactibilidad y factibilidad, que establecen trazado, demanda, costos y fuentes de financiación. La Alcaldía de Bogotá también ha planteado que la Línea 4 sea incluida en el Plan Nacional de Desarrollo.

La presencia del vicepresidente en las obras ocurre semanas después de que el Gobierno Nacional y el Distrito anunciaran una nueva hoja de ruta para los proyectos estratégicos de Bogotá, que incluye la extensión del Metro de Bogotá hacia el norte, la Línea 2, los estudios de la Línea 4, la avenida Suba-Cota y la compra de nueva flota eléctrica para el transporte público. Mientras la Línea 1 avanza en viaductos y estaciones, la Línea 2 espera ofertas definitivas y la Línea 4 apenas comienza el largo camino de sus estudios.