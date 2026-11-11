Don Omar frena su gira por segunda vez: recayó de una infección respiratoria

Foto de archivo.

Resumen: Don Omar pospuso por segunda vez los tres últimos conciertos de la primera etapa de su gira por Norteamérica (Ontario, Las Vegas y Salt Lake City) tras una recaída de una fuerte infección respiratoria. Su equipo trabaja en reprogramarlos; la gira latinoamericana de 2027, con fechas en Bogotá, Cali y Medellín, sigue sin cambios anunciados.

El cantante puertorriqueño Don Omar anunció el miércoles 11 de noviembre que pospone por segunda vez los tres conciertos que cerraban la primera etapa de su gira ‘The Last King World Tour’ por Norteamérica, luego de sufrir una recaída de la fuerte infección respiratoria que lo ha afectado en los últimos días.

El reguetonero dio la noticia a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía en la que aparece recibiendo atención médica con una vía intravenosa en el brazo.

Las presentaciones aplazadas son las de Ontario, California, programada para el martes 10 en el Toyota Arena; Las Vegas, Nevada, prevista para el miércoles 11 en el Michelob Ultra Arena, y Salt Lake City, Utah, del viernes 13 en el Delta Center. Las tres fechas ya habían sido reprogramadas una primera vez por el mismo motivo de salud.

«Me cuesta muchísimo tener que volver a dirigirme a ustedes con una noticia como esta. Tenía toda la fe y la ilusión de poder cerrar esta primera etapa de nuestra gira cumpliendo con los tres conciertos que teníamos pendientes», escribió el artista, cuyo nombre real es William Omar Landrón Rivera.

Segunda pausa de Don Omar por la infección respiratoria

El intérprete contó que, después de regresar a los escenarios el fin de semana del 7 y 8 de noviembre con shows en California y Arizona, confiaba en que su recuperación iba por buen camino. «Lamentablemente, he sufrido una recaída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días y, por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo. Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable», explicó.

Esta es la segunda vez en menos de dos semanas que Don Omar debe posponer conciertos por esta infección respiratoria. El pasado 30 de octubre había anunciado la primera suspensión, cuando incluso tuvo que cancelar su presentación en Las Vegas a pocas horas de su inicio. Tras esa pausa volvió a los escenarios, pero la recaída lo obligó a detenerse de nuevo.

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«Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera. Lo que más me duele es saber que muchos de ustedes ya habían reorganizado sus planes, sus viajes y sus compromisos para acompañarme en estas nuevas fechas», señaló el cantante, que ofreció «disculpas de corazón» a quienes compraron boletas para estos shows.

Su equipo trabaja en la reprogramación de los conciertos afectados, aunque por ahora no hay nuevas fechas confirmadas.

¿Qué pasa con la gira de Don Omar por Colombia?

Por el momento no se han anunciado cambios en la gira latinoamericana del artista, ‘The Last King World Tour LATAM 2027’, que contempla 18 conciertos en 12 países. Según el cartel oficial, la gira arrancará en octubre de 2027 por Paraguay, Argentina y Chile, y llegará a Colombia con shows en Bogotá (4 de noviembre), Cali (5) y Medellín (7 de noviembre de 2027), fechas que el propio cantante confirmó para el país, incluida la capital antioqueña.

Sobre su estado de salud, por ahora no hay indicación de que esta infección respiratoria tenga relación con el cáncer de riñón que el cantante reveló en junio de 2024. En esa ocasión se sometió a una cirugía en la que le retiraron el tumor y el riñón izquierdo, y después informó que estaba libre de la enfermedad.

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«Durante toda esta gira he hecho lo posible por cumplir con cada uno de ustedes, y me duele profundamente no poder hacerlo ahora, cuando estábamos tan cerca de terminar esta primera etapa. Espero de corazón poder reprogramar estos encuentros muy pronto y regresar con mejores noticias para ustedes», concluyó Don Omar, que firmó el mensaje simplemente como «William».

El llamado Rey del Reguetón, intérprete de éxitos como «Dale don dale», «Danza kuduro» y «Salió el sol», deberá concentrarse ahora en su recuperación antes de volver a los escenarios. «Gracias por cada muestra de cariño que me han hecho llegar. Los llevo conmigo y espero poder devolverles pronto todo ese amor desde el escenario», cerró.