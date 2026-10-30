A pocas horas del concierto, Don Omar cancela su presentación en Las Vegas

Resumen: Don Omar anunció este viernes, pocas horas antes del show, que no se presentará en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas por una fuerte infección respiratoria. También pospuso su concierto del 1 de noviembre en Salt Lake City, un día después del aplazamiento de Ontario, California. El cantante pidió disculpas a sus fanáticos y aseguró que su equipo trabaja en reprogramar las tres fechas de The Last King World Tour.

El reguetonero puertorriqueño Don Omar anunció este viernes, apenas unas horas antes de subir al escenario, que no podrá cumplir con su presentación de esta noche en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas, Nevada, debido a una fuerte infección respiratoria que no ha mejorado como esperaba.

La noticia la dio el propio artista a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta verificada de Instagram, donde explicó que guardaba la esperanza de recuperarse a tiempo para el show programado para este viernes 30 de octubre, pero que finalmente su salud no lo permitió y los médicos le ordenaron continuar en reposo.

«Me duele muchísimo tener que compartirles esta noticia. Tenía toda la esperanza de sentirme mejor hoy y poder cumplir con nuestra presentación de esta noche, viernes 30 de octubre, en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas», escribió el cantante, cuyo nombre real es William Omar Landrón Rivera.

El anuncio no solo afecta la cita de Las Vegas. En el mismo comunicado, el artista confirmó que también queda pospuesta la presentación que tenía agendada para este 1 de noviembre en el Delta Center de Salt Lake City, Utah, por la misma recomendación médica.

Tercer show afectado en la gira

El de Las Vegas era el segundo concierto consecutivo que el «rey del reguetón» debía suspender en su gira por Estados Unidos. La noche anterior, el jueves 29 de octubre, su equipo ya había anunciado el aplazamiento del show previsto en el Toyota Arena de Ontario, California, debido a una infección respiratoria severa que exigía reposo vocal absoluto. En ese primer comunicado se indicó que las entradas adquiridas seguirían siendo válidas para la nueva fecha.

En su mensaje de este viernes, Don Omar se disculpó con el público de las tres ciudades: «A quienes me esperaban anoche en Ontario, a quienes hicieron el esfuerzo de llegar hasta Las Vegas y a todos los que se preparaban para acompañarme en Salt Lake City, les pido disculpas de corazón».

El cantante aseguró que su equipo ya trabaja en la reprogramación de las tres presentaciones y que muy pronto se compartirán las nuevas fechas. «Sé que detrás de cada boleto hay una ilusión, planes que hicieron con anticipación, viajes, sacrificios y personas que llevan mucho tiempo esperando este momento. Créanme que nada de eso pasa desapercibido para mí», agregó.

«Después de tantas noches extraordinarias que hemos vivido juntos en esta gira, tener que detenerme de esta manera es algo que me duele profundamente», cerró el artista, quien firmó el mensaje con su nombre de pila: «Los quiero mucho, William».

Una gira de despedida

Las presentaciones suspendidas hacen parte de The Last King World Tour, la gira mundial con la que Don Omar anunció su despedida de los escenarios. Tras las fechas de Ontario, Las Vegas y Salt Lake City, el itinerario por Estados Unidos continúa, al menos en el calendario oficial, con San José, California, el 5 de noviembre; Los Ángeles el 6 de noviembre y Phoenix, Arizona, el 8 de noviembre. Por ahora no se ha informado si esas fechas también se verán afectadas.

La gira, que arrancó en septiembre, ha recorrido varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas El Paso, Texas, y mantiene en expectativa a sus seguidores en Latinoamérica, donde el artista tiene anunciadas presentaciones para 2026, incluida una etapa en Colombia. Precisamente esta semana, Minuto30 reportó la alerta del propio cantante a sus fanáticos colombianos por la venta de boletas falsas para esos conciertos.

Antecedente de salud

No es la primera vez que la salud del intérprete de «Danza Kuduro» y «Pobre Diabla» preocupa a sus seguidores. En junio de 2024, Don Omar reveló que había sido sometido a una cirugía de cuatro horas en la que le extirparon el riñón izquierdo y un tumor maligno. Poco después celebró haber superado la enfermedad con una frase que conmovió a sus fanáticos: «Hoy me levanté sin cáncer y agradecido».

En su mensaje de este viernes, el puertorriqueño, de 48 años, reiteró que su mayor deseo es recuperarse para reencontrarse con su público: «Gracias por su paciencia, por su comprensión y por tanto cariño. Mi mayor deseo es recuperarme y poder volver a encontrarme con ustedes como se merecen».

Por el momento, quienes tenían boletas para Las Vegas y Salt Lake City deberán esperar el anuncio de las nuevas fechas a través de los canales oficiales del artista y de los escenarios. En el caso de Ontario, ya se confirmó que las entradas conservarán su validez para la fecha reprogramada.

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