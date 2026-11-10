¡Luto en Francia! Actriz Angèle Metzger fue hallada muerta al pie de un edificio en París

Foto: Captura de video / Instagram

Resumen: Angèle Metzger, actriz francesa de 28 años reconocida por la serie 'Chair tendre', fue hallada muerta el sábado 7 de noviembre a los pies de un edificio en Les Pavillons-sous-Bois, en las afueras de París. Según medios franceses, habría caído desde una plataforma sobre un estacionamiento subterráneo, en una zona sin acceso al público. La Fiscalía de Bobigny investiga si fue una caída accidental. Era hija del actor Stéphane Metzger, ganó el premio Revelación de actriz en Séries Mania 2022 y en 2026 participó en el videoclip 'Japan' de Fontaines D.C. junto a Charlie Heaton.

La actriz francesa Angèle Metzger fue encontrada muerta el sábado 7 de noviembre en las afueras de París. Tenía 28 años y su cuerpo fue hallado a los pies de un edificio público en la localidad de Les Pavillons-sous-Bois, en el departamento de Sena-Saint Denis. Las autoridades todavía investigan lo ocurrido.

De acuerdo con el diario francés Le Figaro, una trabajadora del lugar encontró a la intérprete inconsciente poco después de las 8:00 de la mañana y avisó de inmediato a los servicios de emergencia. Los paramédicos intentaron reanimarla durante varios minutos, pero no lograron salvarle la vida.

El cuerpo quedó a los pies del edificio del Centro Comunal de Acción Social (CCAS) de esa localidad, una sede administrativa dedicada a la atención social de la comunidad. Las primeras pesquisas señalan que Metzger habría caído desde una escalera o una plataforma ubicada sobre un estacionamiento subterráneo, una zona que no estaba habilitada para el acceso del público. Hasta ahora no se sabe cómo llegó hasta ese punto.

Según publicaciones de Le Parisien y Le Figaro, las cámaras de seguridad habrían registrado a la actriz cruzando una barrera para ingresar al edificio. La Fiscalía de Bobigny abrió una investigación para establecer las causas de la muerte: las diligencias incluyen el análisis de las grabaciones de videovigilancia, estudios técnicos y la recolección de testimonios de posibles testigos. Por el momento no está claro si se trató de una caída accidental o de otra circunstancia.

El hallazgo ocurrió el sábado en horas de la mañana, pero fue en los últimos días cuando la noticia se conoció públicamente y conmovió al sector cultural de Francia. La joven intérprete, que alternaba el cine, la televisión y la música, se había convertido en uno de los rostros emergentes de la nueva generación de actores franceses.

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Una carrera que empezaba a despegar

Nacida en el seno de una familia ligada al arte, hija del actor Stéphane Metzger y de la directora Marie Caldera, Angèle mostró interés por la actuación desde adolescente y comenzó a presentarse a castings cuando tenía 14 años. Su primera aparición en la pantalla grande fue en la película ‘Madame Hyde’, estrenada en 2018.

El papel que le dio mayor reconocimiento llegó en 2022 con la serie francesa ‘Chair tendre’, en la que interpretó a Sasha. Gracias a ese trabajo obtuvo el premio Revelación de actriz en el festival Séries Mania de ese año, uno de los certámenes más importantes de la televisión europea, que suele destacar a los nuevos talentos de la industria.

También participó en producciones como ‘Drone Games’ y ‘Fotogénico’. En 2026 apareció en el videoclip de ‘Japan’, canción de la banda irlandesa Fontaines D.C., donde compartió pantalla con el actor Charlie Heaton, reconocido por su papel en la serie ‘Stranger Things’. Su trabajo en estos proyectos la llevó a alternar formatos tan distintos como la ficción televisiva, el cine y los videos musicales de bandas internacionales.

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La actuación no era su única pasión. Metzger también cantaba en el grupo Liquide y se dedicaba a la cerámica, una disciplina en la que llegó a presentar sus obras en exposiciones. Quienes la conocieron la recuerdan como una artista inquieta, con intereses en varios campos creativos.

Su muerte causó conmoción en el mundo artístico francés y dejó inconclusa una carrera que apenas empezaba a ganar reconocimiento dentro de la industria audiovisual de ese país. Hasta el momento la familia de la actriz no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar si alguien más estuvo involucrado en lo que le sucedió a la joven intérprete.