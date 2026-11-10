«Me duele no estar con ustedes»: Alejandra Guzmán cancela su concierto del 14 de noviembre en Veracruz

Foto: Redes Sociales.

Resumen: Resumen: El equipo de Alejandra Guzmán confirmó la cancelación definitiva del concierto del 14 de noviembre en el World Trade Center de Boca del Río, fecha que reponía el show suspendido en septiembre por una luxación de cadera. Según el comunicado, la artista ofreció presentarse sin cobrar honorarios, pero no hubo acuerdo con el promotor. Aún no se informa sobre la devolución de boletos.

El equipo de Alejandra Guzmán confirmó este martes 10 de noviembre, a través de un comunicado difundido en redes sociales, que la cantante mexicana no se presentará el próximo 14 de noviembre en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. La fecha, que había sido anunciada como la reposición del concierto suspendido el pasado 19 de septiembre, quedó cancelada de manera definitiva por falta de acuerdo con el promotor del evento.

Según el comunicado, desde la suspensión del show de septiembre la artista tuvo un solo propósito: regresar a Veracruz y cumplirle a su público. Con ese fin, se mostró dispuesta a reponer el espectáculo sin cobrar honorarios y a cubrir por su cuenta los traslados, el hospedaje y los gastos de su personal. Sin embargo, el equipo de la cantante señaló que «no fue posible que el promotor asumiera los costos y gastos que le correspondían», por lo que no se llegó a ningún acuerdo para la reposición.

En el mismo texto, la intérprete de «Eternamente bella» dejó un mensaje personal para sus seguidores veracruzanos: «Aquella fecha se gestionó a través de un equipo con el que ya no trabajo. Aun así, quise hacerme cargo personalmente, porque mi compromiso es con ustedes. De mi parte estuvo todo: la voluntad, la fecha, mi banda y mi equipo listos, y la disposición de poner de lo mío para que esto se hiciera. Lamentablemente, eso no fue suficiente. Me duele no estar con ustedes este 14 de noviembre, pero Veracruz y yo tenemos una noche pendiente».

El comunicado cierra con un agradecimiento al público jarocho: «Alejandra Guzmán agradece a su público jarocho su cariño, su paciencia y su comprensión, y espera reencontrarse muy pronto con ellos».

La lesión que frenó el concierto de septiembre

El espectáculo original, del pasado 19 de septiembre, terminó cuando apenas comenzaba. Mientras interpretaba sus primeros temas, entre ellos «Mala» y «Mírala, míralo», la cantante de 58 años sufrió una luxación de cadera en pleno escenario, durante una coreografía junto a sus bailarines. «Perdón, pero se me zafó la cadera», alcanzó a decir ante el público, antes de pedir ayuda y ser auxiliada.

La artista fue trasladada en ambulancia a un hospital de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde recibió atención médica, y fue dada de alta al día siguiente. Horas después del incidente, la propia Guzmán apareció en un video desde el hospital para tranquilizar a sus seguidores: «Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien», dijo entonces. La cantante tiene prótesis en ambas caderas y ha enfrentado varios procedimientos quirúrgicos en los últimos años.

El 19 de octubre, ya recuperada, la mexicana confirmó en sus redes sociales la nueva fecha del 14 de noviembre y precisó que los boletos adquiridos para la función original seguirían siendo válidos. Días después, el 23 de octubre, hizo su primera aparición pública tras el percance en los Premios Eliot 2026, donde explicó que lo ocurrido fue un susto relacionado con su prótesis de cadera, sin fractura, y ratificó su regreso a los escenarios.

Seguir canal en WhatsApp Entretenimiento

¿Qué pasará con los boletos?

La cancelación definitiva deja en el aire la situación de quienes compraron entradas para el concierto en el World Trade Center. El comunicado del equipo de la artista no menciona el mecanismo de devolución del dinero y, hasta el momento, la empresa encargada de la boletería tampoco ha entregado información sobre fechas o procedimientos para el reembolso. Los asistentes deberán estar atentos a los comunicados de los organizadores y de los canales oficiales de venta.

En redes sociales, la noticia generó reacciones entre los seguidores de la cantante. Varios usuarios manifestaron su molestia por la nueva cancelación y otros reclamaron la falta de respuesta sobre los boletos comprados para una fecha anterior en Pachuca, que tampoco se habría realizado.

Pese a la cancelación en Veracruz, Alejandra Guzmán mantiene en agenda su gira «Los que nos quedamos», con una próxima presentación programada para el viernes 27 de noviembre en la Arena CDMX, en la Ciudad de México. Su equipo no ha precisado si habrá una nueva fecha para reponer el show en Boca del Río.

El comunicado completo del equipo de Alejandra Guzmán

Lea también: Preocupación por la cantante Alejandra Guzmán: tuvo que parar su concierto e irse en ambulancia

También te puede interesar: ¡Sin Colombia por ahora! Shakira anuncia seis países de su gira para 2027 y enciende a Venezuela