¡Otra vez en urgencias! Yeferson Cossio preocupa a sus seguidores por fuertes dolores abdominales

Foto de archivo.

Resumen: Yeferson Cossio volvió a urgencias por fuertes dolores abdominales, según mostró en sus historias de Instagram. El influencer, que días atrás había sido atendido por una posible apendicitis, bromeó con una enfermera mientras era atendido. Aún no se conoce el diagnóstico ni si ambos episodios están relacionados.

Yeferson Cossio volvió a encender las alarmas entre sus millones de seguidores. El creador de contenido paisa compartió en sus historias de Instagram que una vez más terminó en un servicio de urgencias por un fuerte dolor abdominal, apenas unos días después de haber pasado por una situación similar que ya tenía a sus fanáticos pendientes de su salud.

En el video que publicó durante la noche de este lunes se le ve acostado en una camilla de una clínica, visiblemente afectado por las molestias. Junto a la grabación escribió un mensaje corto que preocupó a todo el mundo: «Otra vez pasando la noche por aquí». No entregó más detalles sobre lo que le estaba sucediendo ni sobre el centro médico donde fue atendido.

A pesar del mal momento, el ‘influencer’ intentó tomarse la situación con el humor que lo caracteriza. En la grabación se alcanza a ver cómo conversa con una enfermera del centro asistencial y hasta bromea con ella, contándole que trata de distraerse pensando en otra cosa para no concentrarse tanto en el dolor que estaba sintiendo.

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Segunda visita a urgencias en cuestión de días

La publicación llamó de inmediato la atención de sus fanáticos, y no es para menos: hace apenas unos días Cossio ya había contado que estaba en urgencias por una posible apendicitis. En esa ocasión relató que el personal médico lo canalizó y le practicó una ecografía para determinar el origen de sus molestias, por lo que muchos pensaron que el susto había quedado atrás.

Sin embargo, el paisa nunca contó cómo salieron esos exámenes ni cuál fue el diagnóstico final, así que sus seguidores quedaron con la duda sobre su real estado de salud. Esta nueva aparición desde un centro médico hizo que muchos relacionaran los síntomas con el episodio anterior, aunque hasta el momento no hay confirmación de que ambas visitas a urgencias estén relacionadas ni de qué está provocando los dolores.

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Mensajes de apoyo para el ‘influencer’

Como era de esperarse, la reacción de sus fanáticos no se hizo esperar. Tras compartir la grabación, el creador de contenido recibió cientos de mensajes de usuarios que le manifestaron su preocupación y le desearon una pronta recuperación. Varios esperan que los especialistas puedan identificar pronto qué está causando las molestias y que su salud mejore en los próximos días.

Cabe recordar que Yeferson Cossio es uno de los ‘influencers’ más seguidos de Colombia, con más de 10 millones de seguidores solo en Instagram, plataforma en la que acostumbra a compartir su día a día, sus proyectos, sus lujos y también sus momentos difíciles, por lo que cualquier cosa que le pasa se vuelve tema de conversación en redes sociales.

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Viene de días movidos en redes sociales

Esta situación médica se conoce pocos días después de que el creador de contenido estuviera en el centro de los comentarios por una supuesta infidelidad a Carolina Gómez, con quien se le ha relacionado sentimentalmente en los últimos meses.

En esa ocasión, Cossio salió a desmentir las versiones y a explicar las imágenes que circulaban en redes sociales, aunque no aclaró cuál es la situación actual de su relación, lo que dio pie a nuevas especulaciones entre sus seguidores sobre si siguen juntos o cada uno tomó su camino.

Por ahora, el paisa no ha entregado un diagnóstico sobre los dolores abdominales que lo llevaron nuevamente a urgencias. Sus fanáticos permanecen atentos a cualquier actualización que comparta sobre su recuperación en sus redes sociales, donde seguramente será él mismo quien cuente cómo sigue cuando los médicos le den respuestas.