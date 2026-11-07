Don Omar confirmó sus fechas en Colombia: Se conoce la fecha para Medellín

Resumen: Don Omar confirmó las fechas de The Last King World Tour en Colombia: Bogotá (4 de noviembre de 2027), Cali (5) y Medellín (7). La preventa de boletas inicia el 19 de noviembre de 2026 y el prerregistro gratuito ya está abierto en donomar.com.

La espera terminó para los fanáticos colombianos de Don Omar. El cantante puertorriqueño confirmó oficialmente las fechas de su gira The Last King World Tour en el país, con tres conciertos programados para noviembre de 2027: Bogotá el jueves 4, Cali el viernes 5 y Medellín el domingo 7.

El anuncio quedó registrado en la página oficial del artista, donomar.com, donde el calendario de la gira ya muestra las tres ciudades colombianas con el aviso «Pre-sale Nov 19»: la preventa de boletas para los tres conciertos arrancará el jueves 19 de noviembre de 2026, también a través del sitio oficial del cantante.

Las fechas colombianas hacen parte del tramo latinoamericano de la gira, que según el mismo calendario oficial comenzará el 27 de octubre de 2027 en Santiago de Chile y seguirá por Lima, Quito y Guayaquil antes de llegar a Colombia. Después de Medellín, la gira continuará por Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, entre otras plazas de la región.

Prerregistro ya abierto para la preventa

El prerregistro para la preventa ya está habilitado en donomar.com: el formulario pide correo electrónico, nombre y la ciudad donde se quiere asistir al show, y allí mismo aparecen las fechas oficiales de cada país, incluidas Bogotá (4 de noviembre de 2027), Cali (5) y Medellín (7). El proceso, explicado por el propio artista en transmisiones en vivo, es completamente gratuito y se hace únicamente a través del sitio oficial y los enlaces publicados en sus cuentas verificadas. Ningún medio de comunicación, promotora local ni creador de contenido dispone de enlaces independientes o privilegiados de acceso.

El prerregistro no garantiza la compra de una boleta ni asegura el ingreso al recinto: únicamente otorga un código o turno preferencial para entrar a la fila virtual en el momento en que la tiquetera oficial abra la venta. La inscripción estará disponible durante siete días y no exige pagos con tarjeta, datos bancarios ni cobros por reserva, por lo que se recomienda desconfiar de intermediarios que pidan dinero por este trámite.

El cantante activó el registro durante una transmisión en vivo desde su concierto de este viernes en el Kia Forum de Los Ángeles, una de las paradas de la etapa estadounidense de la gira, que registra entradas agotadas en ciudades como San José, Los Ángeles y Phoenix. Allí le pidió a sus seguidores apartar cuanto antes su espacio en la fila virtual para tener prioridad cuando salgan a la venta las boletas.

El regreso a Medellín después de cinco años

Para Medellín, la confirmación tiene un sabor especial. El «Rey del Reguetón» no se presentaba en la capital antioqueña desde el 12 de agosto de 2022, cuando compartió escenario con Juan Luis Guerra en el concierto «The Kings», en el estadio Atanasio Girardot, como parte de la programación de la Feria de las Flores, una noche que miles de paisas todavía recuerdan.

Su regreso, el domingo 7 de noviembre de 2027, cerrará la trilogía colombiana de la gira, apenas tres días después del concierto de Bogotá y dos después del de Cali. Se trata de una ventana apretada que convertirá esa primera semana de noviembre en una verdadera fiesta del reguetón en el país.

Por ahora, los recintos de las tres presentaciones no han sido anunciados oficialmente por la producción. Tampoco se conocen los precios de las localidades ni la empresa tiquetera encargada de la venta en Colombia, datos que se esperan para los próximos días, antes de la apertura de la preventa.

La gira de la despedida

The Last King World Tour es la gira con la que Don Omar se despide de los escenarios. William Omar Landrón Rivera, nombre real del artista de 48 años, anunció en septiembre de 2025 su retiro de las tarimas tras 25 años de carrera, en la que puso a bailar al mundo con éxitos como Danza Kuduro, Pobre Diabla, Salió el Sol, Taboo, Bandolero y Ella y Yo.

El reguetonero había confirmado el 14 de octubre pasado, también en una transmisión en vivo, que Colombia hacía parte de su recorrido latinoamericano de 2027. Desde entonces, los fanáticos esperaban las fechas exactas, que finalmente se conocieron esta noche y que ya convocan a miles de seguidores al prerregistro.

Las boletas aún no han comenzado a venderse en ninguna plataforma: el único paso habilitado por ahora es el prerregistro gratuito en donomar.com, antes de la preventa del 19 de noviembre. Las autoridades y los organizadores recomiendan no comprar boletas por fuera de los canales oficiales, para evitar fraudes.

Lea también: Ya abrió el pre-registro para el concierto de Pitbull en Medellín: cómo participar

También te puede interesar: Maluma anunció las ciudades de su gira mundial ‘Loco X Volver’: Bogotá abrirá el tour en 2027