«Dios nunca abandona a sus hijos»: la primera foto de Kbeto Zuleta sonriendo tras el accidente

Foto: Redes Sociales

Resumen: Se conoció la primera foto de Kbeto Zuleta sonriendo tras el accidente de bus del 26 de octubre. La compartió su hermano Candé Zuleta con un mensaje de agradecimiento. El cantante sigue en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, evolucionando satisfactoriamente, mientras continúa una recuperación larga con nuevas cirugías por delante.

El cantante vallenato Carlos Alberto «Kbeto» Zuleta apareció sonriendo en la primera fotografía que se conoce de él después del accidente que sufrió junto a su agrupación musical. La imagen fue compartida por su hermano Candé Zuleta, quien la acompañó con un mensaje de agradecimiento: «Dios nunca abandona a sus hijos, te amo hermanito».



Kbeto Zuleta y su agrupación musical se accidentaron en la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026, al caer su autobús desde el puente sobre el río Ariguaní. Foto: Cande Zuleta

En la imagen, que parece tomada durante una videollamada, el artista se ve sonriente y recostado, con un gesto de tranquilidad que contrasta con la gravedad de las lesiones que lo mantienen hospitalizado en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla. Allí continúa evolucionando de manera satisfactoria, según los reportes de sus familiares y de los médicos que lo atienden.

Una recuperación que avanza

Desde su llegada a Barranquilla, la noche del 27 de octubre, trasladado en un avión ambulancia desde Bosconia, Kbeto Zuleta ha ido dando señales de mejoría. El 31 de octubre despertó de forma espontánea y fue extubado con éxito, y el miércoles 4 de noviembre fue sometido a dos nuevos procedimientos quirúrgicos.

Su hermano, el médico Héctor Arturo Zuleta, explicó entonces que el cantante estaba estable y consciente, aunque todavía le faltaban varias cirugías y su recuperación sería larga, tanto en lo físico como en lo emocional. Por su parte, el médico Jorge Mario Córdoba, cercano a la familia, aseguró el pasado 7 de noviembre que el artista estaba «evolucionando satisfactoriamente» y bajo cuidados médicos permanentes.

Kbeto Zuleta sufrió politraumatismo, trauma cerrado de tórax y graves lesiones vasculares y óseas en sus piernas, por lo que los médicos tuvieron que amputarle el miembro inferior izquierdo. Tras ser estabilizado en la Clínica Sinais Vitais de Bosconia, fue remitido a Barranquilla para recibir atención especializada.

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El accidente que enlutó al vallenato

El siniestro ocurrió en la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026, cuando el bus en el que se movilizaba la agrupación se salió de la vía, chocó contra la baranda de contención de un puente y cayó al río Ariguaní, en el tramo que comunica a Pueblo Nuevo, en el Magdalena, con Bosconia, en el Cesar.

Los músicos regresaban a Valledupar tras cumplir una presentación privada en Sincelejo, Sucre. Las autoridades iniciaron una investigación para establecer las causas del hecho. Una de las hipótesis que se ha mencionado apunta a un posible microsueño del conductor, pero no ha sido confirmada oficialmente.

En el lugar del accidente perdieron la vida el guitarrista Harold Santana y el corista Geovanny Lobo, cuyas muertes confirmó el mánager de la agrupación, Esteban Bolaño. Posteriormente, el 8 de noviembre, se conoció el fallecimiento del también corista Radamell Uribe, quien llevaba casi dos semanas hospitalizado, con lo que ya son tres los músicos que murieron a causa de este hecho.

El golpe emocional

Uno de los momentos más duros para el cantante llegó cuando recobró la conciencia y conoció la suerte de sus compañeros de tarima. Según el relato del médico Córdoba, lo primero que hizo fue preguntar por cada uno de los integrantes de su grupo, y rompió en llanto al saber que Harold y Geovanny habían muerto.

Por eso la fotografía en la que aparece sonriendo ha sido recibida con alivio por sus seguidores, que desde el día del accidente han acompañado a la familia Zuleta con oraciones y mensajes de apoyo en redes sociales. Su padre, el maestro Poncho Zuleta, anunció una pausa en sus presentaciones para acompañar la recuperación de su hijo.

La familia ha pedido en distintas ocasiones oraciones mientras Kbeto continúa su proceso de recuperación, que según los médicos será largo y requerirá más intervenciones quirúrgicas.

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