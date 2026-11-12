Fiscalía: bandas desarticuladas en Bucaramanga habrían usado menores para cometer homicidios

Resumen: La Fiscalía General de la Nación informó que dos de las ocho estructuras delincuenciales afectadas en los procedimientos de este jueves en Bucaramanga y su área metropolitana, ‘Los Cabros’ y ‘Alevosía’, habrían utilizado a menores de edad para ejecutar homicidios. Los procedimientos dejaron 136 capturas: 61 por orden judicial, 72 en flagrancia y tres aprehensiones de menores. Los capturados serán presentados ante jueces de control de garantías, bajo la presunción de inocencia.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, dos de las ocho estructuras delincuenciales afectadas en los procedimientos de este jueves 12 de noviembre en Bucaramanga y su área metropolitana habrían utilizado a menores de edad para ejecutar homicidios. Se trata de las bandas conocidas como ‘Los Cabros’ y ‘Alevosía’, que presuntamente operaban en Bucaramanga y Piedecuesta.

De acuerdo con el ente investigador, esos hechos se habrían presentado en medio de disputas por el control de las rentas ilícitas en ambos municipios. A ‘Alevosía’, además, se le atribuye el asesinato de una adolescente de 16 años, ocurrido el pasado 20 de enero.

Qué dejaron los procedimientos

La Fiscalía explicó que el análisis criminal y la asociación de casos permitieron identificar y afectar ocho grupos involucrados en homicidios, cobro de extorsiones, hurtos y tráfico local de estupefacientes en Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y Floridablanca, en Santander.

Según el reporte, fiscales de la Seccional Santander, de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) ordenaron 70 diligencias de registro y allanamiento. Esas acciones fueron realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, con apoyo del Ejército.

En total, los procedimientos dejaron 61 personas capturadas por orden judicial, 72 en situación de flagrancia y tres aprehensiones de menores de edad. También fueron incautadas armas de fuego y estupefacientes.

Las ocho estructuras señaladas

Los detenidos harían parte de las estructuras conocidas como ‘La Oficina’, ‘Los Gemelos’, ‘Los Colinos’, ‘Dominio’, ‘Candado’, ‘Alevosía’, ‘Los Cabros’ y ‘Dionisio’.

Cuatro de ellas estarían dedicadas a la distribución de estupefacientes al menudeo, mediante entregas a domicilio en Bucaramanga, Girón y Floridablanca. Entre esas figura ‘La Oficina’, señalada de instrumentalizar a mujeres y a personas en condición de vulnerabilidad para ingresar marihuana, cocaína y sustancias sintéticas a las cárceles de Palogordo y La Modelo.

La Fiscalía también indicó que fue golpeada ‘Candado’, una red que presuntamente hurtaba motocicletas mediante la modalidad de halado, para luego desmantelarlas y comercializar sus partes en el mercado ilegal.

Lo que había informado el presidente sobre el operativo

El balance de la Fiscalía se conoce horas después de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara en su cuenta de X los resultados de la Operación Mano de Hierro, que encabezó en la madrugada de este jueves en Bucaramanga y su área metropolitana con el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR).

En ese mensaje, el mandatario habló de 136 capturas y 70 allanamientos, y reportó además la incautación de 12 armas de fuego, 430 cartuchos y más de 18.800 gramos de estupefacientes, así como la extinción de dominio de bienes tasados en 1.541 millones de pesos. La Fiscalía, por su parte, detalló cuáles fueron los grupos afectados, cómo se dividen las capturas y a qué se dedicarían las estructuras.

Lo que viene para los capturados

El ente investigador informó que, en las próximas horas, los capturados serán presentados ante jueces de control de garantías. Les serán imputados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, delitos como fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, concierto para delinquir, homicidio, extorsión, receptación y hurto.

La entidad recordó que la situación jurídica de las personas relacionadas está pendiente de ser resuelta por la autoridad judicial competente, siempre bajo la presunción de inocencia.

Según la Fiscalía, estos resultados hacen parte del modelo nacional de investigación que se despliega para analizar en contexto e impactar de manera estructural los fenómenos criminales que más afectan a la ciudadanía.

Lea también: «Operación Mano de Hierro» en Bucaramanga: De La Espriella reporta 136 capturas y 70 allanamientos