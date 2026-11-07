«Está estable y consciente»: hermano de Kbeto Zuleta entregó un nuevo reporte de su salud

Resumen: Resumen: Héctor Zuleta entregó este sábado un nuevo reporte sobre la salud de su hermano, el cantante vallenato Kbeto Zuleta: el miércoles 4 de noviembre fue sometido a dos procedimientos quirúrgicos y está estable, consciente y en posoperatorio en la UCI de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla. La familia advierte que todavía faltan más cirugías y que la recuperación será larga.

Héctor Zuleta, hermano de Carlos Alberto «Kbeto» Zuleta, entregó este sábado 7 de noviembre un nuevo reporte sobre el estado de salud del cantante vallenato, que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla tras el grave accidente de tránsito del pasado 26 de octubre.

En declaraciones que circulan en redes sociales, el hermano del artista confirmó que Kbeto fue sometido nuevamente a dos procedimientos quirúrgicos, realizados el miércoles 4 de noviembre, como parte del tratamiento por las múltiples lesiones que sufrió en el siniestro vial.

«Kbeto continúa evolucionando positivamente. Está en su posoperatorio desde hace dos días. El miércoles le realizaron dos procedimientos quirúrgicos. Todavía faltan varios, todavía faltan cositas por arreglar, por decirlo así, pero está estable, consciente y con su manejo respectivo», dijo Héctor Zuleta.

El familiar advirtió que la recuperación del hijo de Poncho Zuleta será un camino largo, que exigirá acompañamiento más allá de lo físico.

«Confiando en Dios en que todo va a seguir así. Sabemos que esto es un proceso largo, en el que no solamente lo físico, sino también lo moral y lo espiritual tienen que ser restaurados», indicó.

Héctor Zuleta también contó cómo ha sido el acompañamiento de los seres queridos del cantante durante estos doce días de hospitalización en Barranquilla, adonde han llegado familiares y amigos de varias regiones del país para darles ánimo.

«Toda la familia Zuleta, en general, ha estado muy presente. Ha sido una bendición poder contar con todos: tíos, primos. Ha venido gente de Bogotá, de Valledupar y de todos lados a solidarizarse con esta situación. También muchos amigos se han trasladado desde otros municipios y ciudades para venir a darle un parte de aliento a la familia. Algunos han podido verlo, aunque hay ciertas restricciones para las visitas, lógicamente. Pero creo que ha sido muy positivo y eso también nos alimenta a nosotros y a mi papá», argumentó.

El accidente que mantiene a Kbeto Zuleta en la UCI ocurrió la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus en el que viajaba su agrupación cayó al río Ariguaní, a la altura del puente Ariguaní, en la vía que comunica a El Difícil, Magdalena, con el departamento del Cesar. La tragedia dejó cuatro personas muertas, entre ellas los músicos Geovany Lobo y Harold Santana, y varios heridos de gravedad.

El vallenatero sufrió politraumatismo, trauma cerrado de tórax y la amputación de su miembro inferior izquierdo. Fue atendido inicialmente en la Clínica Sinais Vitais de Bosconia y el martes 27 de octubre fue trasladado en avión ambulancia a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde permanece desde entonces bajo manejo médico integral.

Durante su primera semana fue sometido a varias cirugías y a lavados quirúrgicos con sistema de presión negativa, mientras permanecía bajo ventilación mecánica y sedación. Un angiotac practicado en su pierna derecha confirmó una buena circulación, por lo que ese miembro está a salvo.

La noticia más esperada llegó la noche del sábado 31 de octubre, cuando su equipo confirmó que el cantante despertó espontáneamente, fue extubado con éxito y quedó consciente, hablando y reconociendo a quienes lo acompañan.

Desde entonces, los pronunciamientos de la familia han sido cada vez más optimistas. Su hermana Claudia Margarita Zuleta aseguró que «la salud de mi hermano Kbeto mejora cada día», y este jueves la familia publicó un mensaje de agradecimiento «de corazón» a Colombia por las oraciones, en la cuenta verificada del cantante.

Ese mismo día, Poncho Zuleta anunció una pausa de 21 días en sus presentaciones musicales y actividades públicas para dedicarse por completo a acompañar la recuperación de su hijo. Los compromisos ya agendados serán reprogramados.

Pese a los avances, la familia insiste en que el proceso será largo y ha pedido mantener en las oraciones también a los demás integrantes de la agrupación que resultaron afectados en el accidente, cuya situación maneja con reserva por respeto a su privacidad.

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