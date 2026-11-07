Resumen: Resumen: Kbeto Zuleta despertó en la UCI de Barranquilla y su primera reacción fue preguntar por los integrantes de su agrupación; al conocer la muerte de Harold Santana y Geovanny Lobo rompió en llanto. El cantante sigue estable, consciente y en posoperatorio tras dos nuevas cirugías.

«Preguntó por todos y lloró»: el desgarrador momento de Kbeto Zuleta al conocer la muerte de sus músicos

El cantante vallenato Carlos Alberto «Kbeto» Zuleta continúa su lucha por recuperarse en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, tras el grave accidente de tránsito que sufrió junto a su agrupación el pasado 26 de octubre. Y aunque los partes médicos son cada vez más alentadores, el momento más duro para el artista llegó cuando recobró la conciencia y conoció la suerte que corrieron sus compañeros de tarima.

El desgarrador relato lo entregó el médico Jorge Mario Córdoba, cercano a la familia Zuleta y pendiente del proceso de recuperación del cantante, en diálogo con el diario El Pilón de Valledupar.

«Lo primero que hizo fue preguntar por ellos»

De acuerdo con el médico Córdoba, cuando Kbeto Zuleta despertó en la clínica su primera reacción no fue preguntar por sus propias heridas, sino por cada uno de los integrantes de su conjunto musical, con los que había compartido tarima hasta la misma madrugada del siniestro.

Al conocer que el guitarrista Harold David Santana Martínez y el corista Geovanny Lobo habían perdido la vida en el accidente, el hijo del maestro Poncho Zuleta no aguantó el dolor y rompió en llanto, una escena que ha conmovido a quienes acompañan su proceso en Barranquilla.

La muerte de los dos músicos había sido confirmada el mismo día del siniestro por Esteban Bolaño, mánager de la agrupación, pero Kbeto permanecía inconsciente y bajo sedación, por lo que solo hasta su despertar pudo enterarse de la tragedia que enluta al vallenato.

¿Quiénes eran Harold y Geovanny?

Geovanny Lobo era la segunda voz y corista de la agrupación. Oriundo de Agustín Codazzi, en el Cesar, llevaba más de diez años junto al conjunto e incluso llegó a compartir escenario con Poncho Zuleta en varias presentaciones. Sus familiares lo recuerdan como un hombre alegre, espontáneo y apasionado por la música, con paso también por proyectos de música cristiana. Fue despedido entre lágrimas y sepultado en su tierra natal.

Harold Santana, de 46 años, era oriundo de Casacará, corregimiento de Agustín Codazzi, e hijo mayor del compositor Henry Santana. Guitarrista, acordeonero, arreglista y productor con estudio propio, llegó a acompañar al Binomio de Oro de América y apenas llevaba dos presentaciones con la agrupación de Kbeto cuando ocurrió la tragedia.

El accidente que enlutó al vallenato

El siniestro ocurrió en la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus en el que se movilizaba la agrupación se salió de la vía, chocó contra la baranda de contención y cayó al río Ariguaní, en el tramo que comunica a Pueblo Nuevo y El Difícil, en el Magdalena, con Bosconia, en el Cesar.

Los músicos regresaban a Valledupar tras cumplir una presentación privada en Sincelejo (Sucre). El balance fue de dos muertos y cerca de 20 heridos. Una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a un posible microsueño del conductor, aunque las causas exactas del accidente siguen bajo investigación. Otro grupo de integrantes de la agrupación se salvó porque se bajó del bus en El Carmen de Bolívar para seguir viaje a Barranquilla, donde residen.

Así va la recuperación de Kbeto Zuleta

Kbeto Zuleta sufrió politraumatismo, trauma cerrado de tórax y graves lesiones vasculares y óseas en sus piernas, por lo que los médicos tuvieron que amputarle el miembro inferior izquierdo. Tras ser estabilizado en la Clínica Sinais Vitais de Bosconia, fue trasladado la noche del 27 de octubre en un avión ambulancia hasta la Clínica Iberoamérica de Barranquilla.

El 31 de octubre despertó espontáneamente y fue extubado con éxito, y el pasado miércoles 4 de noviembre fue sometido a dos nuevos procedimientos quirúrgicos. Según su hermano, el médico Héctor Arturo Zuleta, el cantante está estable y consciente, aunque todavía le faltan varias cirugías y su recuperación será larga, tanto en lo físico como en lo emocional.

Ese proceso interior será quizás el más difícil: volver a la vida sin dos de los compañeros con los que recorría el país, y sobre una tarima que hoy luce vacía sin la guitarra de Harold ni la voz de Geovanny.

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Foto: Instagram.