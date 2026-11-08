Resumen: Radamell Uribe, corista de Kbeto Zuleta, murió tras casi dos semanas hospitalizado por el accidente del bus de la agrupación en el río Ariguaní.

De luto otra vez: murió Radamell Uribe, corista de Kbeto Zuleta herido en el accidente de la agrupación

El vallenato vuelve a vestirse de luto. Este domingo 8 de noviembre se conoció la muerte de Radamell Uribe, corista de la agrupación de Kbeto Zuleta, quien llevaba casi dos semanas hospitalizado por las graves heridas que sufrió en el accidente de tránsito que protagonizó el bus de la agrupación en el corredor vial entre Magdalena y Cesar.

La confirmación la entregó Esteban Bolaño, mánager del grupo vallenato, según el reporte conocido en las últimas horas. Uribe había sido identificado desde el mismo día del siniestro dentro de la lista de integrantes lesionados: primero fue trasladado a un centro asistencial cercano y después remitido a una institución de mayor complejidad en Valledupar, por lo delicado de su estado de salud.

Pese a los esfuerzos médicos, el corista no logró superar las lesiones y falleció, convirtiéndose en la tercera víctima mortal de una tragedia que tiene enlutado al folclor vallenato desde finales de octubre.

El accidente en el río Ariguaní

El siniestro ocurrió en la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026, cuando el bus en el que se movilizaba la agrupación de Kbeto Zuleta perdió el control mientras transitaba por el corredor entre Pueblo Nuevo, en el Magdalena, y Bosconia, en el Cesar.

El vehículo chocó contra la baranda de un puente y terminó cayendo al río Ariguaní, un escenario que complicó las labores de rescate de los músicos y del resto de ocupantes.

La agrupación regresaba hacia Valledupar después de cumplir una presentación privada en Sincelejo, Sucre, un evento en el que también se encontraba el cantante Elder Dayán Díaz. Lo que debía ser un viaje de regreso rutinario terminó en una de las tragedias más dolorosas del vallenato reciente.

Las autoridades iniciaron de inmediato una investigación para establecer qué provocó la salida del bus de la vía. Aunque un integrante de la agrupación relató después la posibilidad de que el conductor se hubiera quedado dormido, esa hipótesis no ha sido confirmada oficialmente como la causa del accidente.

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Ya son tres los músicos que han fallecido

En el lugar del siniestro perdieron la vida Geovanny Lobo, quien también se desempeñaba como corista, y Harold Santana, guitarrista de la agrupación. Ambas muertes fueron confirmadas en su momento por el propio Esteban Bolaño, representante del grupo.

La tragedia generó una ola de mensajes de solidaridad dentro del gremio vallenato. Familiares, compañeros de profesión y autoridades locales acompañaron los actos de despedida de los dos músicos, mientras los heridos seguían librando su propia batalla en diferentes centros hospitalarios.

Con la muerte de Radamell Uribe, confirmada este domingo, la agrupación vuelve a enfrentar una pérdida derivada del mismo accidente, apenas un día después de que se conocieran noticias alentadoras sobre la salud de su líder.

Los ocho integrantes que quedaron heridos de gravedad fueron atendidos inicialmente en la Clínica Sinais Vitais de Bosconia, y algunos, como el caso de Uribe, requirieron traslado a instituciones de mayor complejidad por la evolución de su estado.

¿Cómo va Kbeto Zuleta?

El propio Kbeto Zuleta viajaba en el bus accidentado y sufrió lesiones de consideración. Durante los primeros días permaneció bajo atención especializada y posteriormente fue trasladado a Barranquilla para continuar con su recuperación.

Este sábado 7 de noviembre, su médico tratante, Jorge Mario Córdoba, aseguró que el cantante estaba «evolucionando satisfactoriamente» y que continuaba bajo cuidados médicos en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla.

El profesional de la salud también contó un detalle que conmovió a los seguidores del artista: después de despertar, una de las primeras preocupaciones de Zuleta fue saber qué había pasado con cada uno de sus compañeros. El cantante preguntó uno por uno por los integrantes de su agrupación y lloró al conocer las pérdidas humanas que dejó el accidente.

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Un golpe más para la agrupación

La muerte de Radamell Uribe llega en un momento especialmente sensible para el equipo de trabajo de Kbeto Zuleta, que no ha terminado de asimilar la pérdida de Geovanny Lobo y Harold Santana, despedidos entre homenajes y muestras de cariño del público vallenato.

Uribe hacía parte del grupo de coristas que acompañaba al cantante en sus presentaciones, un trabajo silencioso pero fundamental en el sonido que ha llevado a la agrupación a escenarios de todo el país.

Hasta el momento no se han conocido detalles sobre las honras fúnebres del músico ni un pronunciamiento adicional de sus familiares. Se espera que en las próximas horas la agrupación y su equipo de trabajo entreguen más información sobre la despedida del corista.

Mientras tanto, la investigación sobre las causas del accidente en el río Ariguaní sigue abierta, y el vallenato se prepara para despedir a otro de los suyos.

Radamell Uribe