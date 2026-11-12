¡Rescatado sano y salvo! Ejército liberó a presidente de JAC secuestrado en Lejanías, Meta

Resumen: El Ejército Nacional y la Policía rescataron sano y salvo al presidente de una Junta de Acción Comunal secuestrado en Lejanías, Meta. En el operativo hubo combate de encuentro e incautación de armas, granadas, cartuchos y una camioneta robada.

Minuto30.com .- Un operativo de reacción inmediata del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, permitió rescatar sano y salvo al presidente de una Junta de Acción Comunal que había sido secuestrado en el municipio de Lejanías, en el departamento del Meta.

De acuerdo con el reporte oficial del Ejército, el líder comunal fue sacado de su residencia por hombres armados durante la tarde del miércoles 11 de noviembre y trasladado en una camioneta. La víctima es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Miravalles del Güejar, en zona rural de ese municipio del Meta.

Las autoridades señalaron que los responsables del secuestro serían presuntos integrantes de la comisión de finanzas de la estructura criminal Éver Castro, de las disidencias de las Farc, que operaría en esa región bajo el direccionamiento de alias Calarcá.

Dispositivo de seguridad y combate de encuentro

Apenas se conoció lo ocurrido, tropas de la Séptima Brigada, adscrita a la Cuarta División del Ejército, junto con el Batallón de Infantería Liviana N.° 29 y en coordinación con la Dijín y el Grupo de Reacción Antiterrorista (GRATE) de la Policía Nacional, activaron un dispositivo de seguridad con puestos de control y cierre de vías para ubicar al ciudadano.

El seguimiento de las tropas permitió interceptar la camioneta en la que era movilizado el líder comunal. En ese momento se presentó un combate de encuentro con los presuntos integrantes de la estructura armada, tras el cual el ciudadano fue rescatado sano y salvo, apenas horas después de haber sido plagiado de su propia vivienda.

El Ejército Nacional confirmó el resultado del operativo a través de su cuenta oficial en X, donde destacó la coordinación entre sus unidades y la Policía:

«Durante una operación militar, tropas de la Séptima Brigada, en coordinación con la Policía de Colombia, activaron un dispositivo de seguridad que permitió ubicar al ciudadano y sostener un combate de encuentro con presuntos integrantes de la Estructura Éver Castro».

Arsenal incautado en la operación

Como resultado de la acción militar, las tropas incautaron un fusil M4 Colt, una carabina, seis proveedores calibre 5,56 milímetros, cuatro granadas de 40 milímetros, 510 cartuchos calibre 5,56 milímetros y munición de diferentes calibres.

A este material de guerra se suman un bípode para fusil, dos elementos para la detección y neutralización de explosivos (EOD), la camioneta en la que trasladaban al secuestrado, que según el reporte figuraba como robada, y material de intendencia y de comunicaciones.

Todo lo incautado quedó a disposición de las autoridades competentes para adelantar los respectivos procedimientos judiciales.

Operaciones continúan en el Meta

La Cuarta División, a través de la Séptima Brigada, anunció que continuará desarrollando operaciones militares en los departamentos del Meta, Guaviare y Vaupés, en cumplimiento de su misión constitucional.

«Continuamos desarrollando operaciones militares para proteger la vida, la libertad y la seguridad de las comunidades en el departamento del Meta», señaló la institución en su pronunciamiento.

No es la primera vez que esa estructura criminal golpea en Lejanías. En 2024, las disidencias de las Farc bajo el direccionamiento de alias Calarcá llegaron a declarar objetivo militar al alcalde de ese municipio, lo que encendió las alarmas de las autoridades en esta zona del Meta.

El rescate se da, además, en medio de la presión que mantienen las estructuras armadas ilegales sobre líderes comunales y pobladores del departamento, donde en los últimos meses se han registrado varios hechos de secuestro y retención atribuidos a las disidencias, la mayoría con fines extorsivos contra campesinos, comerciantes y ganaderos de la región.

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