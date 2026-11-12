Captura de video

Resumen: La Policía capturó en El Castillo, Meta, al presunto agresor de un perrito cuya golpiza quedó en video. Al hombre, de 72 años, le encontraron un arma de fuego sin documentación y quedó a disposición de la Fiscalía. El perrito está a salvo y recibe atención veterinaria.

¡Lo capturaron! El señalado de golpear brutalmente a un perrito en El Castillo, Meta, portaba un arma ilegal

La Policía Nacional capturó este jueves al presunto agresor de un perrito en el municipio de El Castillo, en el sur del Meta, un caso que había causado indignación desde la víspera tras la difusión de un video de la golpiza. La captura fue confirmada a través de redes sociales y respaldada por la senadora Andrea Padilla, quien informó que el animal fue rescatado y quedó bajo protección de las autoridades locales.

De acuerdo con las versiones que circulan en redes, los uniformados sorprendieron al señalado, un hombre de 72 años, cuando presuntamente se ensañaba contra el perro. Durante el procedimiento le habrían encontrado un arma de fuego sin la documentación requerida, por lo que quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

«Mil gracias por ayudarnos a difundir. Pedimos a las autoridades que no sea dejado en libertad en unas horas como suele pasar en estos casos», escribieron quienes compartieron el video de la captura.

Captura de video

La golpiza que quedó en video

Los hechos ocurrieron en una finca de la vereda Playa Rica, zona rural de El Castillo. En la grabación, difundida desde el miércoles, se observa a un hombre con gorra y camiseta azul golpeando repetidamente a un perro blanco con manchas negras con lo que sería un cable, mientras el animal permanecía amarrado por el cuello, junto a la pared de una vivienda rural rodeada de árboles.

Según la denuncia que acompañó el video, varias personas le pidieron al hombre que detuviera la agresión, pero este continuó. Como presunta justificación, habría dicho que el perro mató algunos patos de la finca. En las imágenes se escucha al animal llorar de dolor, mientras la persona que grabó lo hizo desde la distancia, al parecer para no ser descubierta.

La difusión del video generó rechazo entre quienes lo vieron, con llamados a identificar al presunto responsable para que el caso no quedara en la impunidad. La senadora Padilla confirmó después la captura del señalado y detalló que, además, portaba un arma de fuego de manera ilegal, situación que quedó en manos de las autoridades competentes para adelantar las actuaciones correspondientes.

El perrito está a salvo

Tras la captura, el perro fue puesto a salvo y quedó bajo el cuidado de la Alcaldía de El Castillo, donde recibe atención y valoración veterinaria para establecer su estado de salud y determinar si presenta lesiones.

Además, trascendió el ofrecimiento de acompañamiento jurídico de la abogada Juliana Franco y de la organización animalista Alegato, que manifestaron su disposición de apoyar el proceso y contribuir a que se esclarezcan los hechos.

ATENCIÓN. Así fue capturado Jaime Gallada, el hombre de 72 años que atacó salvajemente a un perrito en El Castillo, Meta. La Policía lo sorprendió cuando se ensañaba con el perrito, que fue puesto a salvo y ya está recibiendo atención veterinaria. Durante el procedimiento le… https://t.co/m9q8b0Mu5h pic.twitter.com/zZ6QRPvYaE — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) November 12, 2026

¿Qué penas tiene el maltrato animal en Colombia?

Con la Ley 2455 de 2025, conocida como «Ley Ángel», que fortaleció el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y el Código Penal, causarle la muerte a un animal se castiga con prisión de 32 a 56 meses y multas de 30 a 60 salarios mínimos legales mensuales, mientras que causarle lesiones que menoscaben gravemente su salud o su integridad física se sanciona con prisión de 20 a 42 meses y multas de 15 a 30 salarios mínimos, además de la prohibición de volver a tener animales.

Cuando el maltrato no causa ese nivel de daño, el caso se tramita como proceso verbal de maltrato animal ante los inspectores de policía, que pueden imponer multas y ordenar la aprehensión preventiva del animal sin orden previa; la ley obliga a atender las quejas en las 24 horas siguientes.

Las autoridades recuerdan que los casos de maltrato animal se pueden reportar a la línea de emergencias 123 de la Policía Nacional o directamente ante la Fiscalía.

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