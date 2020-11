“No me ha contactado nadie”, indicó entrenador que sonó para dirigir a Colombia

Minuto30.com- La Federación Colombiana de Fútbol aún no oficializa la salida de Carlos Queiroz de la Selección, sin embargo, esta parece inminente.

De hecho, ya se habla de varios candidatos para reemplazarlo, aunque muchos de ellos no pasan de de ser una simple especulación.

Entre ese sonajero estuvo el mexicano Miguel Herrera, quien en la actualidad dirige al club América, de su país.

El orientador negó haber tenido el mínimo acercamiento con los directivos de la Federación Colombiana.

“A mí no me han dicho nada”, sentenció el entrenador, quien no obstante dejó aclaro que se siente honrado por ello.

“Me gusta, me agrada que mi nombre está en una selección tan importante como la de Colombia, pero simplemente son rumores. A mí no me ha contactado nadie, sigo concentrado al 100 por ciento con el América”, manifestó Herrera en entrevista con ‘TUDN’.