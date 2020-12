Miguel Ángel Borja se despidió de Atlético Junior, con muestras de nostalgia 

Minuto30.com- Miguel Ángel Borja se despidió de Atlético Junior en las últimas horas, a través de un mensaje en las redes sociales de la institución.

Con muestras de nostalgia el delantero confirmó que sale del equipo barranquillero, del cual se despide con las manos vacías, al menos a nivel grupal, pues en cuanto a lo personal todo indica que se quedará con el botín de goleadores de la Liga BetPlay I-2020.

“Hace algunas horas mi representante me ha comunicado que el Junior no esta en condiciones de comprar mis derechos como jugador, por lo tanto quiero expresarle mi agradecimiento a toda la hinchada Juniorista, a mis compañeros, al periodismo y a todas las personas que me han apoyado y demostrado su amor durante este lindo paso por el equipo del cual soy hincha de corazón”, expresó Borja, en su mensaje de despedida.

El delantero colombiano tendrá que regresar a Palmeiras, equipo que le adquirió los derechos deportivos del futbolista a Atlético Nacional, luego de la brillante campaña que tuvo el atacante en la Copa Libertadores de 2016.

Borja insistió en que su deseo era quedarse en el ‘Tiburón’ y aunque lamentó que no vaya a ser así, insinuó que guarda la esperanza de regresar.

“Me hubiese encantado seguir representando los colores de mi amado equipo, pero desafortunadamente así no será. ¡Espero que este no sea un adiós sino un hasta pronto!”, apuntó el delantero.