Cortes de luz en barrios de Bogotá este miércoles 15 de mayo

Resumen: Enel Colombia informa de trabajos de mantenimiento en la red eléctrica que afectarán a varios barrios de Bogotá este miércoles 15 de mayo. Zonas afectadas: Localidad Usaquén: Barrio Santa Bárbara Oriental (de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.) Localidad Bosa: Barrios San Bernardino I (de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.) y Villemar (de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.) Localidad Kennedy: Barrios Hipotecho (de 9:30 a.m. a 5:30 p.m.) y Vergel Occidental (de 8:00 a.m. a 12:00 m.) Localidad Puente Aranda: Barrio Remanso Sur (de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.) Localidad Tunjuelito: Barrio San Benito (de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.) Se recomienda tomar precauciones y estar atentos a posibles cortes de energía en estas zonas.