Atentado contra el primer ministro de Eslovaquia: Robert Fico

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, resultó herido por un disparo en la ciudad de Handlova. Los hechos se presentaron en la mañana de este miércoles 15 de mayo luego de asistir a una reunión.

El tiroteo se produjo durante una reunión extraoficial del Gobierno en Handlova, que está a unas dos horas de la capital, Bratislava.

Aseguran que el ataque ocurrió al frente a un centro comunitario cultural en la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el político fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano al lugar del atentado, y posteriormente fue llevado a otro hospital en la ciudad de Banska Bystrica a unos 65 kilómetros de Handlová.

A través de redes sociales se puede observar cómo varias personas se abalanzan contra el presunto atacante y lo inmovilizan en el suelo antes de esposarlo.

Breaking: Slovakia

The Prime Minister of Slovakia Robert Fico has just been shot in public.

This comes only days after Fico formally & publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord ‼️ pic.twitter.com/QIZOgGQCyE

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 15, 2024