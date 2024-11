Shakira de nuevo mete un gool musical en la Copa América y se convierte en la artista que más ha presentado en Mundiales de Fútbol.

Es oficial la canción «Puntería de Shakira» fue escogida como tema central de las transmisiones y cubrimiento de la Copa América 2024 de la Cadena Televisa/Univision. El éxito de la colombiana, tendrá una variación y versión deportiva que la hace emotiva. El torneo de nuestro continente, comenzará en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta el 20 de junio y la final se jugará el 14 de julio en el estadio Hard Rock de Miami.

Este hecho hace que Shakira obtenga un record al ser la artista cuya voz sea escogida más veces como artista para presentarse en la apertura y con un tema oficial en una copa de fútbol. En Alemania 2006, hizo una versión de hizo una versión de su tema ‘Hips don’t Lie’, llamada «Hips Don’t Lie – Bamboo«. Contentos con esto luego vino el «Waka Waka» fue el 2010 que el mundo vibró con esta canción en Mundial de Fútbol en África. Repitiendo en el 2014 con «La La La» en la Copa Brasil.

«Es el evento de fútbol más importante del año porque sabemos que esta canción va a ser el sonido del verano para los fanáticos de todo el mundo. Es el poder de nuestra cultura y de nuestra música». Dijo Shakira en sus redes, desatando varios comentarios y rivalidad con Piqué. Ya que ella sabe jugar muy bien con sus caderas en el fútbol.

Shakira’s “Puntería” will be the official song of Televisa/Univision’s 2024 Copa America Coverage!

The tournament will kick off in Atlanta’s Mercedes-Benz Stadium on June 20th – and the final will be played on July 14th at Miami’s Hard Rock Stadium! ⚽️️ pic.twitter.com/tH7KqPOQOT

