El fútbol argentino está de luto, luego de que en la mañana de este sábado 6 de febrero se confirmara la muerte del atacante uruguayo Santiago ‘Morro’ García, tras suicidarse.

Diversos medios argentinos confirmaron la noticia, asegurando que lo encontraron en su casa en Mendoza, y horas después concluyeron que se trató de un suicidio.

El ‘Morro’, de 30 años, estaba en Godoy Cruz, y el club indicó “mediante el siguiente mensaje tengo que confirmar la lamentable noticia que se dio a conocer en el día de hoy sobre Santiago “Morro” García. Les pido por favor que traten la siguiente noticia con el respeto que se merece y que corresponde. De parte de todo el club nos sentimos completamente afligidos e insistimos y rogamos por favor que se respete este momento, por sus familiares y amigos”.

El Morro nació en Montevideo el 14 de septiembre de 1990. Se formó en las inferiores de Nacional y en Argentina fue ídolo en Godoy Cruz. Además, participó del Mundial Sub 20 en Egipto el 2009, vistiendo la camiseta de la Selección uruguaya.

Jugó en el Athletico Paranaense, Kasimpasa, Nacional, River Plate de Uruguay y Godoy Cruz.

Morro García en 2019. "Los jugadores no somos robots, no estamos hechos de acero. Nos pasan cosas que influyen en nuestro rendimiento. Son cosas que no se saben, pero cuando uno las vive de adentro, todo tiene un por qué". QEPD 🙏😢 pic.twitter.com/zrfyP90Kmu

— Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) February 6, 2021