Lennard Kämna se impuso en la etapa 16 del Tour de Francia

Minuto30.com- Este martes se cumplió la decimosexta etapa del Tour de Francia, tras un recorrido de 164 kilómetros, en el que se impuso el alemán Lennard Kämna, del equipo Bora.

Un grupo de 23 corredores, en el que no había representantes del top ten de la general, protagonizó una tempranera fuga que se extendió hasta que empezó el ascenso hacia el premio de alta montaña, que hizo que varios se relegaran de manera paulatina.

Finalmente Kämna, quien en esta edición del Tour había sido superado cerca de línea de meta por el colombiano Daniel Martínez, en esta ocasión sí logró quedarse con el triunfo en solitario.

El esloveno Primoz Roglic se mantiene firme en el primer lugar de la clasificación general, que no tuvo cambios entre los primeros, tras la jornada de este martes.

Entre tanto, el pedalista colombiano Egan Bernal cedió más terreno y acabó de resignar sus aspiraciones de alcanzar el podio.

🇩🇪 @lennardkaemna on the attack! The @BORAhansgrohe rider seems to be the strongest of the breakaway!

🇩🇪 Lennard Kämna à l'attaque ! Le coureur de Bora-Hansgrohe semble bien être le plus fort de l'échappée !#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/mFb5BtRBLp

— Tour de France™ (@LeTour) September 15, 2020