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Resumen: El municipio de La Estrella (Antioquia) recibió el Sello Territorios Inclusivos 2026, un reconocimiento nacional a su programa Cuidarte y a sus políticas para personas mayores y con discapacidad.

La Estrella recibió el Sello Territorios Inclusivos por su apuesta por la inclusión y el cuidado

El municipio de La Estrella, ubicado en el sur del Valle de Aburrá (Antioquia), recibió el Sello Territorios Inclusivos 2026, un reconocimiento nacional a su gestión en favor de las personas cuidadoras, las personas mayores y la población con discapacidad. Según informó la Alcaldía, la distinción representa tres reconocimientos de carácter nacional dentro de la iniciativa Territorios Inclusivos, coordinada por la Fundación Saldarriaga Concha y operada por la organización Colombia Líder.

El sello se otorgó por el fortalecimiento del programa Cuidarte, una apuesta de la administración local para visibilizar, acompañar y dignificar la labor de quienes ejercen labores de cuidado, sumada a las políticas de atención a personas mayores y con discapacidad. De acuerdo con el municipio, este logro respalda un modelo social que ubica el cuidado comunitario y la eliminación de barreras en el centro de las decisiones institucionales, con el propósito de asegurar el bienestar de poblaciones históricamente vulnerables.

El alcalde de La Estrella, Carlos Mario Gutiérrez Arrubla, calificó el resultado como un logro técnico e institucional para el municipio y lo atribuyó al trabajo permanente en el territorio.

«Recibimos tres reconocimientos a nivel nacional por ser una ciudad inclusiva. Estos premios son el resultado del trabajo permanente con las personas mayores, las personas con discapacidad y, especialmente, por el programa de cuidadores Cuidarte», señaló el mandatario local.

El programa Cuidarte, una apuesta por quienes cuidan

El programa Cuidarte se convirtió en la carta de presentación del municipio ante este certamen nacional. De acuerdo con la Alcaldía, su propósito es visibilizar, acompañar y dignificar la labor de las personas cuidadoras, es decir, de quienes atienden a diario a familiares con discapacidad, enfermedad o dependencia, una tarea que durante años se ha ejercido sin mayor reconocimiento.

Los sistemas locales de cuidado han ido ganando terreno en el país como una forma de reconocer ese trabajo y de ofrecer apoyos concretos a quienes lo realizan. En Medellín, por ejemplo, el Concejo aprobó el Sistema de Cuidado como política pública, y en la ciudad ya se adelantan programas de descanso y respiro para las mujeres cuidadoras que asumen estas labores.

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La Fundación Saldarriaga Concha ha brindado asistencia técnica a varios departamentos y municipios del país, entre ellos Antioquia, para fortalecer sus sistemas de cuidado y las políticas de inclusión de personas mayores y con discapacidad, según información de la propia entidad.

¿Qué es el Reconocimiento Territorios Inclusivos?

Se trata de un certamen que evalúa la gestión pública de alcaldías y gobernaciones que convierten la garantía de derechos, la accesibilidad y la estructuración de redes de apoyo en pilares de su administración. La iniciativa distingue tres líneas de trabajo: la gestión inclusiva para personas con discapacidad, la gestión inclusiva para personas mayores y los sistemas locales del cuidado. Los territorios que se destacan en las tres líneas reciben el Sello Territorios Inclusivos.

Las experiencias postuladas son revisadas mediante una evaluación técnica que tiene en cuenta su impacto, su sostenibilidad, la garantía de derechos y la articulación entre instituciones. Además, según la organización, las prácticas reconocidas serán sistematizadas y divulgadas para que otros gobiernos locales puedan conocerlas y adaptarlas a sus territorios.

En la edición 2026, nueve entidades territoriales recibieron los premios por categoría y otras 13 obtuvieron el Sello Territorios Inclusivos, entre ellas La Estrella. En Antioquia también fueron destacados Rionegro y Envigado, ganadores en las categorías de gestión inclusiva para personas con discapacidad y de personas mayores, respectivamente, mientras que Yarumal recibió el sello.

El reconocimiento cobra relevancia frente a los retos demográficos del país: según el DANE, más de 7,6 millones de personas en Colombia tienen 60 años o más y cerca de 2,9 millones viven con alguna discapacidad.

Con este resultado, la Alcaldía de La Estrella reafirmó su compromiso de seguir impulsando programas de alto impacto social que consoliden al municipio como un referente en equidad, accesibilidad y desarrollo humano.