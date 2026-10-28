Resumen: La Alcaldía de Medellín, con Sapiencia y la Biblioteca Pública Piloto, lleva de forma presencial la educación digital gratuita de @Medellín a las bibliotecas de los cinco corregimientos, con clubes de inglés, talleres de IA y salud mental para mayores de 15 años, hasta mediados de diciembre de 2026.

Educación digital gratis llega a los cinco corregimientos de Medellín: así será en las bibliotecas

La educación digital gratuita de @Medellín ya no depende solo de un computador y una buena conexión en casa. La Alcaldía de Medellín, por medio de Sapiencia y la Biblioteca Pública Piloto, puso en marcha una alianza para llevar de forma presencial la oferta de la Ciudadela Universitaria Digital @Medellín a los cinco corregimientos del Distrito.

La idea es que quienes viven en la ruralidad encuentren, a pocos pasos de su vereda o de su barrio, equipos tecnológicos, conectividad y alguien que los acompañe a empezar y a terminar sus cursos.

¿En qué bibliotecas funcionará?

La estrategia se apoya en la capacidad instalada de las bibliotecas públicas de los corregimientos: San Cristóbal, San Antonio de Prado, Altavista, Santa Elena y San Sebastián de Palmitas. Allí, los habitantes contarán con computadores, internet y orientación pedagógica.

Así, la formación virtual se combina con la cercanía de un acompañamiento humano, que es justamente lo que muchas personas echan de menos cuando estudian solas frente a una pantalla.

Foto: Alcaldía de Medellín.

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¿Qué actividades habrá además de los cursos?

La programación no se limita a las clases en línea. Incluye clubes de conversación en inglés, talleres de inteligencia artificial, laboratorios de cultura digital, jornadas de alfabetización digital y espacios sobre bienestar y salud mental.

También habrá asesoría personalizada para moverse dentro de la plataforma, resolver dudas y saber qué oferta educativa se ajusta mejor a cada persona.

Foto: Alcaldía de Medellín.

El director de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene, explicó que el propósito es fortalecer la permanencia y la finalización de los estudiantes. Según dijo, el verdadero éxito no es solo que alguien se matricule, sino que tenga las herramientas y el acompañamiento para sostener su proceso, resolver sus dudas y llegar hasta el final de su formación.

¿Por qué es importante para los corregimientos?

Para el gerente de Corregimientos, Andrés Felipe López Vergara, la alianza responde a una necesidad histórica de estos territorios. Llevar un respaldo humano y técnico a las bibliotecas públicas, afirmó, significa que jóvenes y adultos podrán resolver sus dudas en tiempo real.

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Las bibliotecas rurales ya son un punto de encuentro para las comunidades. La Alcaldía reportó que este año acumulan más de 398.000 visitantes en los cinco corregimientos, y que la oferta en estas zonas aumentó un 30 %. El convenio entre el Sistema de Bibliotecas Públicas, la Biblioteca Pública Piloto y Sapiencia cuenta con recursos por $519 millones.

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¿Quiénes pueden participar y cuánto cuesta?

Esta apuesta de educación digital está dirigida a personas mayores de 15 años que vivan en los corregimientos de Medellín. Todas las actividades y cursos son gratuitos y otorgan constancia de participación al finalizar los módulos.

La Ciudadela Universitaria Digital @Medellín cuenta con una oferta de 25 programas, con inscripciones abiertas durante todo el año a través del sitio arrobamedellin.edu.co. La plataforma busca que las personas afiancen sus habilidades, fortalezcan sus competencias digitales y amplíen sus posibilidades en el entorno académico y laboral.

¿Hasta cuándo y cómo inscribirse?

Las jornadas presenciales se extenderán hasta mediados de diciembre de 2026, con horarios y agendas adaptadas a las dinámicas de cada territorio.

Quienes quieran participar pueden consultar la programación completa y recibir orientación acercándose a la biblioteca pública de su corregimiento. Allí les explicarán cómo registrarse en la plataforma, cómo empezar con el curso que elijan y cómo avanzar módulo por módulo hasta recibir su constancia.

Con esta alianza, la educación digital llega a donde antes era más difícil de alcanzar y suma una opción gratuita para quienes quieren aprender inglés, inteligencia artificial u otras habilidades sin salir de su territorio ni asumir costos de desplazamiento hacia otras zonas de la ciudad.