Foto: Redes Sociales

Resumen: El alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, confirmó en X el secuestro de su esposa, Nancy Gómez, ocurrido hacia las 6:10 a. m. de este miércoles. Pidió al Gobierno, a la Fuerza Pública y a la comunidad activar la búsqueda y reforzar las vías y corredores fronterizos. El Gobierno ordenó un plan candado y el Gaula viajará a La Guajira.

Alcalde de Uribia confirma el secuestro de su esposa y pide ayuda: «Nuestra prioridad es proteger su vida»

El alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, confirmó que su esposa, Nancy Gómez, gestora social del municipio, fue secuestrada en las primeras horas de este miércoles 11 de noviembre en La Guajira. El mandatario lo anunció en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que pidió ayuda a la comunidad y a las autoridades para encontrarla.

«En medio de una difícil situación familiar, me dirijo a nuestro pueblo uribiero para informar que hace pocos minutos mi esposa, Nancy Gómez, gestora social de nuestro municipio y madre de mis hijos, ha sido secuestrada», escribió Buitrago García.

El llamado del alcalde: «como padre de familia»

En su pronunciamiento, el mandatario aseguró que atraviesa un momento difícil «como alcalde, pero también como padre de familia» y pidió solidaridad y colaboración a los habitantes del municipio.

También solicitó al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, a las Fuerzas Militares, a la Policía, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Transporte y al gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, articular de inmediato todos los esfuerzos institucionales, activar los protocolos de búsqueda y reforzar la seguridad.

Buitrago García pidió, además, adoptar medidas preventivas en las vías y corredores fronterizos para evitar un posible traslado de su esposa fuera del país. A los uribieros les pidió mantenerse alerta y entregar a las autoridades cualquier información que ayude a ubicarla.

«En estos momentos, nuestra prioridad es proteger su vida e integridad y lograr su pronto regreso a casa», señaló el alcalde, quien cerró su mensaje con una frase de confianza: «Confío en Dios, en nuestro presidente, en nuestras autoridades y en el apoyo de nuestra comunidad para lograr la pronta liberación de Nancy».

Lo que han dicho las autoridades

De acuerdo con Caracol Radio, el gobernador Jairo Aguilar rechazó el secuestro y señaló que el hecho ocurrió hacia las 6:10 de la mañana. Aseguró que se comunicó de inmediato con el Gobierno Nacional y que el director del Gaula viajará a La Guajira para liderar las acciones de búsqueda. «No escatimaremos esfuerzos institucionales para lograr su regreso sana y salva», afirmó.

Por su parte, el presidente De la Espriella ordenó el despliegue de las capacidades de la Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los responsables saquen a la víctima hacia territorio venezolano, según informaron medios nacionales. El operativo, que involucra al Gaula Militar, la Décima Brigada del Ejército, la Policía y la Fuerza Aeroespacial, presta especial atención a la zona de frontera.

Sobre los responsables, medios nacionales reportaron que el Gobierno habló de posibles indicios de participación del ELN, una hipótesis que, según esas mismas informaciones, todavía está siendo verificada por las autoridades. Hasta el momento no se ha entregado un balance oficial sobre el paradero de Nancy Gómez.

Según Noticias RCN, el secuestro se habría registrado cuando la gestora social se encontraba en un gimnasio del municipio, un detalle que las autoridades no han confirmado públicamente. El Gobierno aseguró que utilizará todas las capacidades del Estado para ubicarla, rescatarla sana y salva y llevar ante la justicia a los responsables, mientras las autoridades trabajan para establecer el recorrido que habrían tomado los captores.

Una región golpeada por los secuestros

Uribia, conocida como la capital indígena de Colombia, está ubicada en la Alta Guajira, en la frontera con Venezuela. La región enfrenta una situación de tensión por cuenta de los secuestros y la presencia de grupos armados ilegales. Apenas este martes se conoció que un líder social de ese municipio regresó con su familia tras 72 días de cautiverio.

Minuto30 mantiene la atención sobre este caso y actualizará la información a medida que las autoridades entreguen nuevos datos.

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