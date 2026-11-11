Foto: Redes Sociales

Resumen: Dos hombres en moto lanzaron una granada contra la sede de RCN en Cali en la madrugada del 11 de noviembre. No hubo heridos y el ministro de Defensa prometió identificar y capturar a los responsables.

¡Atacaron con granada la sede de RCN en Cali! MinDefensa promete que «no habrá tregua» contra los responsables

La sede de RCN Radio y Noticias RCN en Cali fue blanco de un ataque con granada en la madrugada de este miércoles 11 de noviembre. Según las primeras versiones de la Policía Metropolitana, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lanzaron el artefacto contra la fachada del medio, ubicada en la carrera 8 con calle 30, en el barrio Industrial Los Mangos. El hecho no dejó personas heridas.

Las autoridades reportaron daños leves: el andén frente a la sede se levantó levemente y hubo afectaciones menores en ventanales y fachada. La Alcaldía de Cali se refirió al explosivo como un «artefacto de bajo poder». Personal antiexplosivos inspeccionó la zona para descartar otros elementos peligrosos.

¿Hay capturados?

Las versiones iniciales difieren. Blu Radio informó de dos hombres capturados poco después del ataque. Sin embargo, según El Tiempo, esas dos personas, retenidas en un primer momento, habrían sido descartadas de la investigación, mientras que Caracol Radio indicó que cuatro personas fueron individualizadas y son investigadas por su posible participación. Las cámaras de seguridad de la zona hacen parte de las revisiones para identificar a los responsables.

«No habrá tregua»: MinDefensa

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, rechazó «de manera categórica» el ataque y aseguró que la Fuerza Pública intensificará las acciones operacionales y de inteligencia «para identificar, ubicar y capturar» a los responsables. «No habrá tregua contra quienes amenacen la libertad de prensa y la seguridad de los colombianos», afirmó.

También rechazaron el atentado la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien aseguró que «la violencia y la intimidación no pueden convertirse en herramientas para callar a quienes informan», y la Personería de Cali, que pidió a la Fiscalía y a la Policía avanzar con celeridad en la investigación.

Amenazas contra los medios

El ataque se registró días después de que se conocieran amenazas contra varios medios del país. Según se informó, el CTI de la Fiscalía tuvo conocimiento de un posible plan contra las sedes de Noticias Caracol, Caracol Radio y RCN. Por ahora las autoridades no han establecido si el atentado en Cali tiene relación directa con esas alertas.

Lea también: Amenazas contra los medios de comunicación prenden las alarmas: ya exigen investigación

También te puede interesar: «Aquí no gobierna el terrorismo»: De La Espriella ordena proteger a RCN, Caracol y Semana