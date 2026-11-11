De la Espriella ordenó despliegue total para rescatar a la esposa del alcalde de Uribia

Foto: César Carrión - Presidencia

Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el secuestro de Nancy Yaneth, esposa del alcalde de Uribia (La Guajira), ocurrido en la mañana de este miércoles, y ordenó el despliegue total de la Fuerza Pública con un plan candado fronterizo. Las primeras informaciones apuntan a la presunta participación del ELN, hipótesis que las autoridades aún verifican.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el miércoles 11 de noviembre el secuestro de Nancy Yaneth, esposa del alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, un hecho que se registró a las 6:10 de la mañana en ese municipio del departamento de La Guajira, en el norte del país. A través de su cuenta de X, el jefe de Estado anunció un operativo de gran escala para dar con el paradero de la víctima.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la mujer, que también se desempeña como gestora social del municipio, fue abordada por presuntos hombres armados cuando se encontraba en un gimnasio del casco urbano de Uribia. Versiones preliminares señalan que los sujetos la habrían obligado a subir a un vehículo blanco con rumbo desconocido.

«Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano», escribió el presidente en su cuenta de X.

El mandatario también reveló que las primeras informaciones apuntan a la presunta participación del ELN en el secuestro de la esposa del alcalde de Uribia, aunque precisó que esta hipótesis todavía está siendo verificada por las autoridades.

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Operativo conjunto para rescatar a Nancy Yaneth

El comandante general de las Fuerzas Militares confirmó que se dispuso de todas las capacidades institucionales para conseguir la pronta liberación de la esposa del alcalde de Uribia. El operativo se adelanta de manera conjunta y coordinada entre el Gaula Militar, la Décima Brigada del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Las instituciones trabajan en establecer el recorrido de los presuntos responsables, ubicar a Nancy Yaneth y garantizar su regreso a salvo. El plan candado busca cerrar las posibles rutas de escape hacia la vecina Venezuela, fronteriza con La Guajira.

Por su parte, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, repudió y lamentó el secuestro. El mandatario departamental informó que desde el primer momento activó la comunicación con el Gobierno nacional y que las capacidades institucionales fueron desplegadas plenamente, con un plan de acción inmediata en articulación con la Fuerza Pública.

Aguilar Deluque agregó que la coordinación se hizo directamente con el ministro de Defensa y el general Mora, y que el director del Gaula se desplazará a La Guajira para liderar las acciones y fortalecer la coordinación operativa que permita lograr la pronta liberación de la víctima. El gobernador se comprometió a no escatimar esfuerzos institucionales para que Nancy Yaneth regrese sana y salva con su familia.

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Uribia, un municipio presionado por los grupos armados

Uribia, conocida como la capital indígena de Colombia, está ubicada en la Alta Guajira, en plena frontera con Venezuela. En la región tienen presencia el ELN, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y disidencias de las FARC, estructuras que se disputan el control territorial de esta zona estratégica del Caribe colombiano.

Foto: Redes Sociales

El departamento ha enfrentado una ola de hechos violentos en los últimos meses. El martes 10 de noviembre se conoció que David Rodríguez, un líder social de Uribia, regresó con su familia tras 72 días de cautiverio, y que en un operativo militar contra presuntos integrantes del ELN fue liberado un supervisor de seguridad que también permanecía en poder de sus captores.

En agosto pasado, los Gaula del Ejército y de la Policía mantenían abiertas las investigaciones sobre tres casos de secuestro en el departamento, dos de ellos en Maicao y uno en Uribia. La región también ha sido escenario de ataques contra la infraestructura, como el atentado con explosivos que descarriló vagones de un tren de Cerrejón en La Guajira.

«He ordenado emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la justicia. Toda mi solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia en estos momentos de angustia», agregó el presidente De la Espriella.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y verificación para establecer el paradero de Nancy Yaneth y confirmar qué grupo estaría detrás del secuestro de la esposa del alcalde de Uribia.