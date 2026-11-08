«Aquí no gobierna el terrorismo»: De La Espriella ordena proteger a RCN, Caracol y Semana

Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella ordenó reforzar la protección de RCN, Caracol Televisión y Semana tras alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo 8 de noviembre medidas inmediatas de protección para varios de los medios de comunicación más importantes del país, tras conocerse alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión. A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que impartió «instrucciones precisas» para que toda la capacidad del Estado se vuelque en la protección de estos medios, de sus periodistas, trabajadores y familias, y reveló que también ordenó reforzar el esquema de seguridad de la revista Semana.

¡NO VAMOS A PERMITIR QUE EL NARCOTERRORISMO INTIMIDE AL PERIODISMO COLOMBIANO! Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, he impartido instrucciones precisas para que toda la capacidad del… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 8, 2026

El pronunciamiento del mandatario se conoció horas después de una noche de tensión en Bogotá, donde la sede principal de Caracol Televisión tuvo que ser evacuada de manera preventiva por una amenaza de bomba que encendió las alarmas en todo el gremio periodístico.

«Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios»

El presidente fue enfático al rechazar las amenazas que, según las alertas de inteligencia, apuntarían contra los dos canales privados más grandes del país. «¡NO VAMOS A PERMITIR QUE EL NARCOTERRORISMO INTIMIDE AL PERIODISMO COLOMBIANO!», escribió en su cuenta de X, en un mensaje en el que aseguró que el Estado protegerá a los medios, a sus periodistas, trabajadores y familias.

«¡La libertad de prensa es sagrada y se respeta! Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia», agregó De La Espriella, quien cerró su pronunciamiento con una advertencia directa a los grupos armados: «¡AQUÍ NO GOBIERNA EL TERRORISMO! ¡AQUÍ IMPERA LA LEY Y LA AUTORIDAD DEL ESTADO!».

El jefe de Estado también envió un mensaje de respaldo al gremio: «Toda mi solidaridad con los periodistas de Colombia. No están solos». Y remató con sus frases de cierre habituales: «¡Firme por la Patria!».

La noche de tensión que obligó a evacuar Caracol Televisión

El anuncio presidencial llega después de una jornada de zozobra. En la noche del sábado 7 de noviembre, los trabajadores de Caracol Televisión fueron evacuados preventivamente de la sede central del canal, ubicada en el barrio La Floresta, al noroccidente de Bogotá, luego de que las autoridades informaran sobre la intención de grupos ilegales de atentar contra las instalaciones.

El canal aseguró en un comunicado que adoptó «todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones», en medio de la evacuación preventiva de algunos trabajadores, y señaló que cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes.

Caracol Radio también se pronunció y confirmó que fue informado por las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra la compañía. La cadena radial manifestó que, en coordinación con las autoridades, activó los protocolos correspondientes y las medidas preventivas para proteger al personal de la empresa y a sus visitantes.

Fiscalía, Alcaldía y Policía ya adelantan acciones

La Alcaldía de Bogotá informó que la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), compartió la información sobre la alerta tanto con los medios de comunicación como con el Gobierno Distrital. El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, solicitó a través de la Secretaría de Seguridad la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), para que los organismos de inteligencia y seguridad analicen la información recibida, mientras la Policía Metropolitana de Bogotá adoptó acciones preventivas en medio de las verificaciones correspondientes.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó la información como «grave y profundamente preocupante», expresó su solidaridad con los periodistas, técnicos y demás trabajadores del canal y rechazó de manera categórica cualquier forma de intimidación o violencia contra la prensa. Además, pidió a la fuerza pública y a la Fiscalía esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible e instó a los organismos de inteligencia a verificar la veracidad de las amenazas.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, también rechazó las intenciones de grupos ilegales de atentar contra la sede del medio de comunicación en Bogotá. «Ninguna intimidación puede doblegar la libertad de prensa ni impedir el ejercicio libre del periodismo en Colombia. Atentar contra los medios de comunicación es atentar contra la democracia», señaló.

Las amenazas llegan en medio de la escalada del ELN

Las alertas contra los medios de comunicación se conocen en medio de la escalada de violencia atribuida al ELN. Este sábado, el Ministerio de Defensa señaló a ese grupo armado como el responsable del atentado con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, que según el balance más reciente del Ejército dejó tres militares fallecidos y 47 heridos. Tras ese ataque, el propio De La Espriella había asegurado que «el terrorismo no nos va a doblegar» y ordenó a la Fuerza Pública intensificar las operaciones para dar con los responsables.

Con el anuncio de este domingo, el Gobierno nacional busca enviar un mensaje de respaldo al gremio periodístico y dejar claro que la protección de la libertad de prensa es una prioridad, mientras las autoridades adelantan las verificaciones para confirmar el origen y la veracidad de las amenazas que tienen en vilo a los medios del país.

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