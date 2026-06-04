Medellín apuesta por la cultura ciudadana para reducir los siniestros viales

Resumen: La Alcaldía de Medellín puso en marcha una estrategia de cultura ciudadana para promover comportamientos seguros en las vías.

La Alcaldía de Medellín puso en marcha una nueva estrategia de cultura ciudadana con la que busca reducir los siniestros viales y promover comportamientos más seguros entre peatones y motociclistas, los actores que registran el mayor número de víctimas fatales en las vías de la ciudad.

La iniciativa, liderada por las secretarías de Movilidad y Cultura Ciudadana, se desarrollará a través de las campañas “Te Queremos Vivo” y “Medellín es Como Vos”, combinando acciones pedagógicas, artísticas y de sensibilización enfocadas en el cuidado de la vida y la autorregulación.

La primera intervención se realizará en la avenida Oriental, entre las calles 47 (Bomboná) y 57 (Argentina), uno de los corredores priorizados por las autoridades para fortalecer los comportamientos seguros y la convivencia vial.

Entre las estrategias que se pondrán en marcha se encuentra “Pasa la Cebra”, una intervención artística en la que personajes caracterizados como cebras recorrerán puntos de alta circulación para promover el respeto por los cruces peatonales y la prioridad de quienes se desplazan a pie.

También se implementarán herramientas como abanicos de visibilidad y paletas de señalamiento activo, diseñadas para que los peatones puedan comunicar de forma más clara su intención de cruzar la vía, especialmente en sectores donde no existen semáforos.

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La estrategia surge en un contexto preocupante para la movilidad de la ciudad

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Según cifras de la alcaldía, durante 2026 se han registrado 115 muertes por siniestros viales en Medellín. De ese total, 61 víctimas eran motociclistas, equivalentes al 53%, mientras que 47 eran peatones, lo que representa el 40,9% de los fallecidos.

Las principales causas asociadas a estos hechos incluyen impericia en la conducción, desobediencia de señales de tránsito y cruces inseguros por parte de peatones.

Para los motociclistas, la Alcaldía desarrollará actividades como “Lo más importante que llevas sos vos”, mediante la entrega de cajas con espejos y mensajes de reflexión sobre el valor de la vida.

Asimismo, se implementará “Palabras en pausa”, una iniciativa que aprovechará los tiempos de espera en los semáforos para promover mensajes educativos y prevenir conductas de riesgo.

Con estas acciones, Medellín busca generar cambios culturales que contribuyan a salvar vidas y fortalecer la corresponsabilidad de todos los actores en las vías.

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