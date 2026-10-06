Resumen: Laboratorios, voluntariado y hasta ópera en camiones de basura: así trabaja Medellín la cultura ciudadana para cuidar el medio ambiente.

La cultura ciudadana se convierte en aliada del medio ambiente en Medellín

Una cantante lírica a bordo de camiones de basura, murales en los barrios y cientos de voluntarios hacen parte de las apuestas de cultura ciudadana con las que Medellín busca cuidar el medio ambiente.

En el marco del Climate Week, el Distrito resaltó estas iniciativas, que hacen parte del Plan de Desarrollo 2024–2027.

Buena parte de este trabajo se canaliza a través de Medellín es como Vos. La secretaria de Cultura Ciudadana, Verónica Suárez Restrepo, explicó que la idea es promover hábitos diarios que ayuden a reducir el impacto ambiental y a recuperar espacios de los barrios que estaban abandonados.

Uno de los pilares son los 20 Laboratorios de Cultura Ciudadana. Allí, junto con las comunidades, se intervienen puntos afectados por la mala disposición de basuras con murales, jardineras y talleres de separación de residuos. También se hacen convites de aseo y ornato en barrios como Alfonso López, Pedregal, Santo Domingo, La Floresta, Boston, Loreto, La Milagrosa y Villa Hermosa.

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Desde la estrategia Tacita de Plata, la alcaldía usa las ‘Cultas’, una herramienta pedagógica de cultura ciudadana para valorar los pequeños gestos de cuidado. A la fecha se han entregado 24.560 reconocimientos por el compromiso ciudadano.

Con la ‘Ópera de la recolección’, una cantante lírica enseña con música los horarios y la forma correcta de sacar la basura. Lo hace en sectores como Guayabal, San Javier, La América, Laureles, Aranjuez, Santa Elena y La Candelaria. A esto se suma ‘Los puntuales’, que lleva mensajes pedagógicos a través del teatro.

El voluntariado Apasionados por Medellín cuenta con 704 participantes activos desde 2024. En los últimos tres años ha participado en 25 actividades de siembra, además de jornadas de protección y adopción de animales. En mayo, junto con YMCA, realizó una jornada de ornato y aseo en el Teatro al Aire Libre de la Corporación Robledo Venga Parchemos (Comuna 7), con 122 personas.

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