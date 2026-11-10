Foto: Policía Nacional

Resumen: La Policía capturó en Rionegro a un hombre de 36 años que presuntamente se hacía pasar por sacerdote y llevaba un arma, munición y tusi. Fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Cayó en Rionegro falso sacerdote al que le encontraron un arma y tusi

Un falso sacerdote fue capturado por la Policía Nacional en Rionegro, Antioquia, luego de que los uniformados le encontraran un arma de fuego, munición y ocho papeletas de tusi durante un procedimiento de registro y verificación de antecedentes.

El hombre, de 36 años y abogado de profesión, fue identificado como Félix Antonio. Al parecer, portaba un clériman, la prenda con la que se identifican los sacerdotes, y con ella presuntamente buscaba hacerse pasar por integrante del clero.

¿Por qué seguían los pasos del falso sacerdote?

Según se conoció, el hombre era objeto de seguimiento porque las autoridades recibieron información de que recorría distintas ciudades del país, se hospedaba en hoteles sin pagar y cometía estafas haciéndose pasar por sacerdote.

Sobre el caso, las autoridades indicaron: «Es una persona que se hacía pasar por sacerdote. Se le halló un arma y unos estupefacientes. Teníamos la información de que viajaba por varias partes de Colombia, iba a los hoteles y se iba sin pagar y estafaba. Entonces, se le hizo ese seguimiento, llegó y se logró la captura».

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¿Qué le encontraron y qué sigue para el capturado?

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma de fuego, munición y ocho papeletas de tusi.

El presunto falso sacerdote fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial correspondiente. Hasta que un juez decida, se mantiene la presunción de inocencia.

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¿Qué es el tusi y por qué preocupa a las autoridades de salud?

El tusi, también llamado «tusibí» o «cocaína rosada», se vende como una droga específica, pero no lo es. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, se trata de una mezcla de composición variable que puede contener hasta nueve sustancias psicoactivas diferentes en una sola muestra.

Entre los componentes más frecuentes, la entidad menciona ketamina, derivados anfetamínicos como el MDMA, cocaína, cafeína y hasta medicamentos de uso veterinario. Por eso, quien la consume no sabe realmente qué está tomando, y el Ministerio ha advertido sobre eventos adversos graves asociados a su consumo.

Quienes necesiten orientación ante una intoxicación pueden comunicarse con la Línea Toxicológica Nacional, que atiende las 24 horas en el número gratuito 018000 916012.

¿Cómo evitar caer en este tipo de engaños?

Ante casos como este, es recomendable no entregar dinero ni dar alojamiento a personas desconocidas que se presenten como sacerdotes o líderes religiosos sin antes confirmar su identidad.

Lo más seguro es comunicarse con la parroquia o la diócesis a la que dice pertenecer la persona y verificar que sí hace parte de ella. En el caso de hoteles y hospedajes, es clave exigir los datos de identificación y el pago correspondiente al momento del ingreso.

También conviene desconfiar de quienes piden donaciones o ayudas urgentes por fuera de los canales oficiales de una parroquia, y no compartir datos personales ni bancarios con alguien cuya identidad no se ha confirmado.

Los hoteleros y administradores de hospedajes, por su parte, pueden exigir siempre el documento de identidad y el pago anticipado, una medida sencilla que reduce el riesgo de que alguien se vaya sin pagar.

No es la primera vez que se conoce un caso así en la región: en Medellín fue capturado alias «Meiker», otro falso sacerdote que sería además un estafador.

Si conoce de un caso similar de falso sacerdote, puede reportarlo a la Policía a través de la línea 123.