¡Golpe al Clan del Golfo en el suroeste! Abatido alias ‘Saltarín’ y capturado alias ‘Marlon’ en Andes

Resumen: Tropas de la Cuarta Brigada abatieron a alias 'Saltarín' y capturaron a alias 'Marlon' en combates en la vereda El Barcino de Andes, suroeste antioqueño. También incautaron una pistola, cartuchos y una motocicleta, y destruyeron un explosivo improvisado.

El Clan del Golfo recibió un nuevo golpe en el suroeste antioqueño. En las últimas horas, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara, unidad de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, sostuvieron combates contra presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle en la vereda El Barcino, zona rural del municipio de Andes.

Según el reporte oficial de la Séptima División del Ejército, en desarrollo de las operaciones militares murió un presunto integrante de esa estructura criminal, conocido con el alias de ‘Saltarín’, mientras que otro hombre, identificado como alias ‘Marlon’, fue capturado por las autoridades. El detenido tenía orden judicial y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá definir su situación judicial en las próximas horas.

Durante el operativo, los soldados incautaron una pistola, 12 cartuchos, un proveedor y una motocicleta que, al parecer, era utilizada por los integrantes de la estructura ilegal para movilizarse por la zona rural del municipio.

Además, las tropas localizaron y destruyeron de manera controlada un dispositivo explosivo improvisado, con lo que, según el Ejército, se afectaron de manera directa las capacidades armadas y logísticas de esta organización criminal que delinque en el suroeste de Antioquia.

Fotos y video: Ejército Nacional

El resultado se conoció gracias al reporte difundido por las autoridades, en el que se destaca que la captura de alias ‘Marlon’ se logró gracias al trabajo de inteligencia militar y a la reacción oportuna de las tropas que hacen presencia permanente en el suroeste antioqueño.

La subestructura Edwin Román Velásquez Valle hace parte del Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y es señalada de ejercer control sobre economías ilegales en varios municipios del suroeste antioqueño, una de las subregiones más golpeadas del departamento por el narcotráfico, la extorsión y los ataques contra la Fuerza Pública.

De acuerdo con el Ejército, la ofensiva militar de la Cuarta Brigada continúa en esta subregión del departamento para contrarrestar las amenazas de los grupos armados ilegales y proteger a la población civil, que en varias ocasiones ha tenido que soportar los combates en medio de sus veredas y corregimientos.

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Andes, municipio ubicado a unas tres horas de Medellín, ha sido escenario de varios golpes de las autoridades contra el Clan del Golfo durante los últimos años. En agosto pasado, en este mismo municipio, murió en medio de combates alias ‘Perjuicio’, señalado jefe de sicarios de esa organización criminal, y meses antes las Fuerzas Militares habían abatido a alias ‘Cartagena’, otro de los cabecillas de la estructura en la zona.

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Con estos resultados, las autoridades buscan debilitar el accionar de las estructuras del Clan del Golfo que intentan mantener el control de corredores y rutas ilegales en el suroeste, una zona estratégica para el traslado de economías ilícitas hacia otros departamentos del país.

La institución militar dio a conocer el resultado de la operación a través de sus canales oficiales, en los que reiteró que la ofensiva contra las estructuras criminales se mantiene en todo el departamento de Antioquia.

Por ahora, las autoridades no han entregado más detalles sobre la identidad de alias ‘Saltarín’ ni sobre la situación judicial que enfrentará alias ‘Marlon’, aunque se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez de control de garantías.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que denuncie cualquier hecho sospechoso que pueda estar relacionado con las estructuras armadas ilegales y aseguraron que las operaciones contra los mandos y los integrantes del Clan del Golfo seguirán adelante en el suroeste antioqueño.