¡Alarmante! 12 denuncias de presunto abuso sexual en colegios de Itagüí encienden las alertas

Resumen: La Personería de Itagüí presentó ante el Concejo un informe sobre 12 denuncias de presunto abuso sexual contra estudiantes de diez colegios del municipio, la mayoría menores entre 13 y 17 años. Once procesos están en investigación disciplinaria y siete avanzan en la Fiscalía. Los docentes señalados fueron reubicados en labores administrativas sin contacto con estudiantes, mientras las autoridades piden celeridad para evitar que los casos prescriban.

La Personería de Itagüí encendió las alarmas en el sur del Valle de Aburrá: reportó doce denuncias de presunto abuso sexual contra estudiantes de diez instituciones educativas del municipio, la mayoría de ellas relacionadas con menores de edad.

El informe fue presentado por el personero municipal, John Fredy Ortiz Tabares, durante una intervención ante el Concejo de Itagüí, en la que detalló el estado de cada uno de los procesos y les pidió celeridad a las autoridades encargadas de adelantarlos.

De acuerdo con el funcionario, los casos estarían relacionados con estudiantes menores de edad, principalmente jóvenes entre los 13 y los 17 años. Según el balance entregado, once de las actuaciones se encuentran en etapa de investigación disciplinaria y una permanece en indagación preliminar.

Además del proceso disciplinario, siete de los casos ya tienen registro en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación, lo que quiere decir que también avanzan por la vía penal.

Pese al número de denuncias, el avance de los procesos ha sido lento. El personero indicó que, hasta el 5 de noviembre, solamente en uno de los expedientes se había formulado pliego de cargos contra un docente. Ese caso corresponde a un hecho reportado en el año 2022 y apenas alcanzó esa etapa en octubre de este año, es decir, casi cuatro años después.

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Docentes señalados fueron sacados de las aulas

Ante las denuncias, la Secretaría de Educación de Itagüí informó que los docentes señalados fueron retirados de las instituciones educativas y reubicados en labores administrativas mientras avanzan las investigaciones. La medida garantiza que no tengan contacto directo con los estudiantes.

La decisión busca proteger a los menores sin adelantar juicios sobre los investigados. La propia Personería recordó que los señalamientos corresponden a hechos que aún están en investigación y que no constituyen decisiones definitivas sobre los docentes involucrados: por ahora no hay condenas ni determinaciones de responsabilidad.

Otra de las preocupaciones expuestas por el personero Ortiz Tabares es el riesgo de que algunos de los expedientes puedan prescribir si las investigaciones no avanzan con la rapidez necesaria. Por eso hizo un llamado a los despachos disciplinarios y judiciales para que actúen con celeridad en cada uno de los casos.

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¿Dónde denunciar presuntos abusos contra menores?

Las autoridades insisten en que la denuncia oportuna es la principal herramienta para proteger a los niños, niñas y adolescentes. En Colombia existen varias rutas para reportar presuntos casos de abuso sexual contra menores de edad:

La Línea 123 atiende emergencias cuando el menor está en riesgo inmediato.

atiende emergencias cuando el menor está en riesgo inmediato. El ICBF recibe reportes a través de su línea nacional y sus oficinas regionales en todo el país.

recibe reportes a través de su línea nacional y sus oficinas regionales en todo el país. La Fiscalía General de la Nación recibe denuncias en sus sedes físicas y canales virtuales.

recibe denuncias en sus sedes físicas y canales virtuales. Las personerías municipales, como la de Itagüí, adelantan vigilancia y pueden abrir investigaciones disciplinarias contra servidores públicos, incluidos los docentes.

En los colegios, además, los manuales de convivencia contemplan comités y rutas de atención que deben activarse de inmediato ante cualquier denuncia de presunto abuso por parte de estudiantes, docentes o personal administrativo.

Los expertos recomiendan a los padres y cuidadores mantener una comunicación abierta con los menores y estar atentos a señales como cambios repentinos de comportamiento, miedo inexplicable hacia una persona o un lugar, retraimiento o caída en el rendimiento escolar. Ante cualquier sospecha, lo indicado es acudir de inmediato a las autoridades.

Las denuncias que sacuden a Itagüí se conocen en medio de una discusión nacional sobre la protección de los menores en los entornos escolares y la lentitud de los procesos disciplinarios contra docentes señalados, un debate que ha llegado a varios municipios de Antioquia.

Mientras avanzan las investigaciones, la Personería de Itagüí aseguró que seguirá haciendo seguimiento a cada caso y acompañando a las familias de los estudiantes presuntamente afectados, con énfasis en la protección de la identidad de los menores, como lo ordena la ley.