Bombardeo en Tarazá deja ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo muertos; estaría alias Negro Perea

Foto: EFE. Imagen de referencia.

Resumen: El balance preliminar de la operación Nehemías en zona rural de Tarazá reporta ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo muertos, entre ellos alias Negro Perea. Según Abelardo de la Espriella, también fueron incautados cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación, y fue destruido un campamento.

Un bombardeo contra el Clan del Golfo en zona rural de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, dejó ocho presuntos integrantes muertos, según el balance preliminar anunciado este miércoles, 11 de noviembre, por el presidente Abelardo de la Espriella. Entre los fallecidos estaría Haminton Mosquera, conocido con el alias de Negro Perea, señalado como cabecilla de la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez.

La intervención fue denominada operación Nehemías. De acuerdo con el anuncio del mandatario, el Ejército Nacional adelantó las acciones con inteligencia de la Policía y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. La autorización para el bombardeo se produjo en la noche del martes 10 de noviembre.

El reporte corresponde a los primeros resultados divulgados sobre la operación. Por eso, tanto la cifra de muertos como la información sobre los integrantes de la organización alcanzados por el ataque se presentan como parte de ese balance preliminar y no como una relación definitiva de identidades.

¡AYER AUTORICÉ UN BOMBARDEO CONTRA EL CLAN DEL GOLFO EN ANTIOQUIA! ¡ABATIDO ALIAS ‘NEGRO PEREA’, UNO DE LOS DIEZ CABECILLAS PRIORITARIOS DEL PAÍS! En la operación NEHEMÍAS, desarrollada en zona rural de Tarazá, nuestro Ejército Nacional, con inteligencia de la Policía Nacional y… pic.twitter.com/WQBmFS6MOO — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026

¿Quién era alias Negro Perea?

Según la información entregada por De la Espriella, alias Negro Perea acumulaba más de dos décadas de trayectoria criminal y figuraba entre los diez cabecillas prioritarios del país. Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 2.018 millones de pesos por datos que permitieran dar con su ubicación.

El señalado jefe de esa subestructura estaría subordinado directamente a alias Gonzalito, uno de los mandos del Clan del Golfo. El anuncio lo relaciona con órdenes para cometer homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra integrantes de la Fuerza Pública. Se trata de señalamientos atribuidos por el mandatario, no de nuevos fallos judiciales anunciados con ocasión de este operativo.

Entre los hechos mencionados en el balance figura el asesinato de un patrullero en Tarazá durante 2025. La referencia fue incluida por el presidente al explicar las conductas que las autoridades le atribuyen al cabecilla. No se entregaron en ese primer reporte los nombres de los otros siete presuntos integrantes muertos.

Armas, minas y un campamento destruido

Además de las muertes reportadas, la operación dejó la incautación de cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. También se anunció la destrucción de un campamento que, según el reporte, era utilizado para coordinar actividades criminales de la subestructura.

La información divulgada ubica la intervención en el área rural del municipio, sin precisar en ese balance una vereda. El material incautado y la destrucción del campamento hacen parte de los resultados anunciados junto con el ataque contra el mando de la organización, en una misma operación militar.

Esto le podría interesar: ¡La guerra no da tregua! Ya son siete muertos por explosivos en menos de tres días en Tarazá

Un municipio marcado por la confrontación armada

Los antecedentes de violencia en Tarazá han sido documentados por Minuto30 en meses anteriores. En junio, el portal informó sobre la llegada de 20 personas al casco urbano tras salir de veredas como Doradas Altas y Tahamí por enfrentamientos entre grupos ilegales. En esa ocasión, el alcalde Yomer Fabián Ariza advirtió sobre las afectaciones que la disputa territorial estaba causando a las comunidades.

En julio también se reportaron siete muertes relacionadas con explosivos en menos de tres días, en distintos sectores del municipio. Esos episodios son antecedentes de la situación de seguridad local y corresponden a hechos diferentes del bombardeo anunciado este miércoles; no se suman al balance de la operación Nehemías.

Esto le podría interesar: Enfrentamientos entre grupos ilegales generan desplazamiento de familias en Tarazá, Antioquia

Tras divulgar los resultados preliminares, De la Espriella afirmó que continuarán las acciones contra los mandos del Clan del Golfo. El balance conocido hasta ahora se concentra en las ocho muertes reportadas, las armas y equipos incautados y la destrucción del campamento en zona rural de Tarazá.