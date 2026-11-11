Retenido varios días y torturado: hallan cuerpo de un hombre en zona rural de El Bagre

Imagen tomada de archivo para ilustrar la nota

Resumen: Un hombre fue hallado sin vida con signos de tortura en el sector de San Carlos, en la zona rural de El Bagre, Antioquia. Según la información preliminar de las autoridades, la víctima habría permanecido retenida varios días por integrantes de la estructura armada ilegal Los de Abajo, antes conocida como Los Caparros. El cuerpo fue encontrado con las manos esposadas hacia atrás y heridas con arma cortopunzante; junto a él había una gorra con una frase y una inscripción atribuida al grupo. La Policía investiga si el crimen está relacionado con la disputa territorial que sostienen Los de Abajo y el Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño.

Las autoridades investigan un nuevo crimen que conmociona al Bajo Cauca antioqueño. En el sector de San Carlos, en la zona rural del municipio de El Bagre, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba signos de tortura, en un hecho que ya es materia de análisis por parte de las unidades judiciales que hacen presencia en la subregión.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la víctima habría permanecido retenida durante varios días en poder de integrantes de la estructura armada ilegal conocida como Los de Abajo, antes denominada Los Caparros, que delinque en esta zona del departamento de Antioquia.

El hombre fue encontrado con las manos esposadas hacia atrás y con varias lesiones provocadas con arma cortopunzante, lo que hace presumir que fue sometido a un vejamen antes de ser asesinado. El hallazgo alertó a los habitantes del sector, quienes dieron aviso a las autoridades competentes.

Junto al cuerpo, los investigadores hallaron una gorra con la frase «Nacen muchos, crecen pocos» y, en un punto cercano al lugar del hallazgo, una inscripción que sería atribuida al grupo armado ilegal, en lo que parecería ser un mensaje intimidatorio para la población y para las estructuras criminales rivales que se disputan el territorio.

Personal técnico encargado de las labores de inspección judicial realizó el levantamiento y el traslado del cuerpo desde la zona rural hasta la cabecera municipal de El Bagre. Hasta el momento, las autoridades no han entregado datos oficiales sobre la identidad del ciudadano y adelantan los procedimientos técnicos necesarios para establecerla y luego notificar a sus familiares.

Entretanto, la Policía Nacional y las autoridades locales asumieron las investigaciones para dar con los responsables del homicidio. Dentro de las hipótesis que se evalúan está que el crimen esté relacionado con la disputa por el control territorial que sostienen las estructuras de Los de Abajo y el Clan del Golfo en esta zona del departamento.

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El Bajo Cauca antioqueño, subregión que agrupa municipios como El Bagre, Nechí, Zaragoza, Caucasia, Tarazá y Cáceres, lleva años siendo escenario de una cruenta disputa entre el Clan del Golfo y la estructura de Los Caparros por el control de economías ilegales, entre ellas la minería criminal de oro y las rutas del narcotráfico que atraviesan el territorio hacia otras regiones del país.

Esa confrontación ha dejado masacres, homicidios selectivos, desapariciones y el confinamiento de comunidades enteras, que viven bajo la presión permanente de los grupos armados. Los hallazgos de cuerpos con signos de tortura se han vuelto frecuentes en esta parte de Antioquia, tal como ocurrió recientemente en otros municipios del Nordeste y del propio Bajo Cauca.

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El Bagre es uno de los municipios más golpeados por la violencia en el Bajo Cauca, donde la presencia de estructuras armadas ilegales ha obligado a las autoridades a reforzar los operativos de seguridad y las acciones contra la minería criminal, una de las principales fuentes de financiación de esos grupos en la subregión.

La violencia en la zona no da tregua. En las últimas horas también se conoció que un bombardeo en Tarazá, municipio del mismo Bajo Cauca, dejó ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo muertos, entre los que estaría alias Negro Perea, señalado cabecilla de esa estructura criminal.

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Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad de El Bagre y de todo el Bajo Cauca para que aporten información que permita identificar a la víctima y a los responsables de este crimen. Cualquier dato puede ser reportado de manera anónima ante la Policía Nacional, garantizando la reserva de la identidad de quien denuncie.

Por ahora, el caso quedó en manos de las unidades investigativas, que recolectan los elementos materiales probatorios hallados en la escena, incluidas la gorra y la inscripción, mientras se espera que el cuerpo sea plenamente identificado y entregado a sus familiares para su debida sepultura.