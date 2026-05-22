Resumen: El Ideam confirmó que Medellín y Bello rompieron récords históricos de temperatura máxima tras alcanzar los 33,8°C y 34,8°C en mayo de 2026.

¡El Valle de Aburrá es un auténtico fogón! Medellín y Bello rompieron récords históricos en temperaturas

El Valle de Aburrá atraviesa una de las crisis climáticas más sofocantes de los últimos años debido a una ola de calor sin precedentes. De acuerdo con el más reciente Informe Técnico Diario del Ideam, varias estaciones de medición científica rompieron oficialmente sus récords históricos de temperatura máxima ambiental, encendiendo las alarmas de las autoridades de gestión del riesgo por la vulnerabilidad de la región ante posibles incendios forestales.

La emergencia climática, que mantiene azotados a los paisas, es el resultado de una marcada disminución de las lluvias en toda la región Andina.

El punto crítico de esta medición se concentró en la estación del aeropuerto Olaya Herrera, en el occidente de Medellín, donde el termómetro escaló de manera alarmante hasta los 33,8 grados centígrados (°C), superando la barrera histórica de los 33,6°C que se había registrado en el año 2019.

Sin embargo, el panorama fue aún más extremo en el municipio de Bello, donde la estación ubicada en el sector Tulio Ospina reportó una temperatura de 34,8°C, dejando atrás el récord de 34,2°C que se mantenía intacto desde 2015.

Asimismo, en el sector de La Aldea, en la capital antioqueña, el reporte arrojó unos sofocantes 30,4°C.

Expertos del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) explicaron que este fenómeno meteorológico se debe a que las mañanas y los mediodías han permanecido completamente despejados, permitiendo una radiación directa muy alta.

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Ante esta asfixiante realidad climática, las autoridades ambientales y los organismos de socorro del Valle de Aburrá hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para que extreme las medidas de prevención, evitando arrojar colillas de cigarrillo o realizar fogatas, prácticas irresponsables que podrían desencadenar incendios forestales de gran magnitud debido a la sequedad de la capa vegetal.

Asimismo, recomendaron a los habitantes mantenerse hidratados constantemente, usar protección solar y priorizar el cuidado de los adultos mayores, niños y mascotas.

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