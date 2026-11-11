Falsa amenaza de bomba por correo sacude a Italia: más de 300 colegios evacuados

Resumen: Unos 6.300 colegios de Italia recibieron un correo que advertía de un explosivo, y más de 300 fueron evacuados por precaución. La primera ministra Giorgia Meloni indicó que no hay un peligro concreto y las autoridades investigan el origen de los mensajes, que también llegaron a escuelas de Reino Unido e Irlanda.

Una falsa amenaza de bomba enviada por correo electrónico puso en alerta a Italia el 11 de noviembre de 2026. Según las autoridades, el mensaje llegó cerca de las 10:00 de la mañana a unos 6.300 colegios públicos del país y, por precaución, más de 300 planteles fueron evacuados, con estudiantes, profesores y personal esperando en zonas externas.

La primera ministra, Giorgia Meloni, aseguró que, con base en las verificaciones realizadas, no hay ningún elemento que indique un peligro concreto. Según dijo, los avisos parecen responder a una estrategia para generar alarma y preocupación, y el caso ya es investigado.

¿Qué decía el correo con la amenaza de bomba?

El correo advertía de un potente artefacto explosivo con detonación a distancia dejado en el edificio, dentro de una bolsa plástica, y estaba firmado por un tal «Mikhail Andropov», quien se presenta como líder de un supuesto grupo llamado «Vilayat de Misoginistán». Además, incluía una amenaza directa contra Meloni: aseguraba que se había puesto una bomba en el motor de su carro.

Ese mismo nombre había firmado, días atrás, avisos falsos de explosivos contra vuelos comerciales y contra algunos medios de comunicación en varios países de Europa.

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¿Cómo fue la evacuación?

Apenas recibieron el mensaje, las directivas de los colegios avisaron a la Policía y activaron los protocolos de seguridad. Hubo evacuaciones en Roma y en Módena, entre otras ciudades, y muchos padres salieron de afán a recoger a sus hijos.

Policías, carabineros y equipos antiexplosivos, con apoyo de perros entrenados, revisaron salones, corredores y espacios comunes para descartar la presencia de artefactos. Las revisiones no han mostrado, hasta ahora, un peligro concreto.

Antonello Giannelli, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Escuela, calificó los avisos de «claramente falsos», pero advirtió que este tipo de acciones busca generar miedo y altera la vida de toda la comunidad educativa. También pidió identificar a los responsables.

¿Qué han dicho el Gobierno y las autoridades?

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, señaló que detrás de los ataques hay una estrategia, mientras que el ministro de Defensa, Guido Crosetto, habló de un plan para «sembrar miedo y ansiedad» y agregó que también puede tratarse de personas que buscan llamar la atención.

La Policía Postal investiga el origen de los correos y de la amenaza de bomba. Meloni convocó para las 4:00 de la tarde una reunión de Gobierno con los vicepresidentes, los ministros del Interior y de Defensa, los organismos de inteligencia y la Agencia de Ciberseguridad Nacional. Además, citó a los líderes de la oposición en el Palacio Chigi para el 12 de noviembre de 2026 a las 9:00 de la mañana.

Este tipo de amenaza de bomba no se limitó a Italia. Colegios de Reino Unido e Irlanda recibieron mensajes similares, aunque fueron clasificados como falsos y, en la mayoría de los casos, no interrumpieron las clases.

En Colombia, el pasado 7 de noviembre de 2026 una evacuación en las instalaciones de Caracol Televisión en Bogotá por una amenaza de bomba también activó los protocolos de seguridad.

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¿Por qué preocupa en Europa?

Las alertas se suman a una serie de incidentes recientes en el continente, entre ellos falsos avisos de bomba contra vuelos y ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados. Esto llevó a algunos dirigentes y expertos a hablar de una posible guerra híbrida, aunque por ahora las autoridades italianas no han señalado a responsables.

Giannelli recomendó que, ante una amenaza de bomba como esta, se llame a la Policía Postal para rastrear al remitente mientras avanzan las pesquisas.