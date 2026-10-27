¡Creciente súbita en Liborina! La quebrada Juan García se desbordó y dejó vías dañadas y ganado arrastrado

Resumen: La tarde de este lunes 26 de octubre, una creciente súbita de la quebrada Juan García, en el municipio de Liborina, occidente de Antioquia, dejó daños en la vía del corregimiento Carmen de la Venta y pérdidas de ganado. Según la Alcaldía, no se reportan víctimas humanas y ya evalúan viviendas en zonas de riesgo.

Fotos: Creciente súbita / Captura de video

Minuto30.com .- Una tarde de angustia se vivió este lunes 26 de octubre en el occidente antioqueño. Las fuertes lluvias que cayeron sobre el municipio de Liborina hicieron que la quebrada Juan García se saliera de su cauce con una creciente súbita que arrasó parte de una vía rural y se llevó varios animales de las fincas aledañas.

La emergencia se presentó a la altura de la vereda Malvazá, pero el punto más golpeado fue el corregimiento Carmen de la Venta, donde la corriente bajó con tanta fuerza que arrastró lodo, palos y piedras, y dejó escenas que los mismos residentes grabaron con sus celulares.

En un video que circula en redes sociales se ve el momento en que la quebrada, convertida en una avalancha de agua y material de arrastre, ocupa todo el cauce y avanza sin control montaña abajo.

Hoy lunes en horas de la tardé sé presentó una Avalancha Creciente súbita dé la Quebrada Juan García municipio de Liborina occidente Antioqueño pic.x.com/oJBQWhVe9V — Informativo #HeraldoDelNorte #Antioquia #Colombia (@soydeituango) October 26, 2026

De acuerdo con el informe preliminar entregado por la Alcaldía de Liborina, la creciente súbita dejó daños en la vía del corregimiento por pérdida de banca; es decir, el terreno que sostiene la carretera cedió con la fuerza del agua. Además, se confirmó la pérdida de ganado que se encontraba en las inmediaciones del cauce.

La administración municipal también adelanta la evaluación de varias viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, para determinar si las familias que las habitan pueden permanecer en ellas o deben ser reubicadas de manera preventiva. Hasta el momento, las autoridades no reportan pérdidas de vidas humanas.

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Desde el Cuerpo de Bomberos de Liborina informaron que el fenómeno de El Niño continúa vigente en la zona, con variaciones repentinas de clima que pueden pasar de un sol intenso a un fuerte aguacero en cuestión de minutos, condiciones que aumentan el riesgo de crecientes súbitas en las quebradas de la región.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Liborina, el sargento Víctor Julián Flórez, hizo un llamado a la comunidad para que no baje la guardia mientras continúe este comportamiento del clima.

El uniformado recomendó a las personas que viven en las riberas de las quebradas estar atentas al aumento o a la disminución repentina del caudal, pues esa es la primera señal de alarma de una posible creciente. A quienes habitan en la parte alta de la montaña les pidió vigilar de cerca las novedades en los afluentes, y a la comunidad en general reportar de inmediato cualquier eventualidad a través de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, para que los organismos de socorro puedan reaccionar a tiempo.

¿Por qué es tan peligrosa una creciente súbita?

A diferencia de una inundación que se forma de manera lenta, una creciente súbita es el aumento rápido y violento del caudal de una quebrada o río, generalmente por lluvias intensas que caen en la parte alta de la cuenca, muchas veces lejos del lugar donde ocurre el desastre.

Por eso puede sorprender a las personas incluso cuando en el sitio donde están no está lloviendo: el agua baja con fuerza arrastrando troncos, piedras y lodo, y deja muy poco tiempo de reacción. Las autoridades insisten en que, ante cualquier cambio en el color o el sonido del agua, lo mejor es alejarse de inmediato del cauce y buscar zonas altas.

Las lluvias de los últimos días han tenido en vilo a varias regiones de Antioquia y del país. Solo este fin de semana, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantuvo alertas por el aumento de los niveles de varios ríos, mientras los organismos de socorro atendían emergencias en distintos municipios.

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En el caso de Liborina, las autoridades municipales y el Cuerpo de Bomberos continúan monitoreando el comportamiento de la quebrada Juan García y de los demás afluentes del municipio, mientras avanzan en el censo de los daños materiales que dejó esta emergencia en el corregimiento Carmen de la Venta.

Cualquier novedad puede reportarse a las líneas de emergencia de la Alcaldía de Liborina o del Cuerpo de Bomberos, cuyos integrantes permanecen en alerta ante la posibilidad de nuevas lluvias en la zona.