Avanza en un 81% el nuevo jardín infantil Buen Comienzo Semillas de Palmitas

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez supervisó el avance del 81% en las obras del jardín infantil Semillas de Palmitas en San Sebastián de Palmitas, Medellín.

En un firme compromiso con la primera infancia de las zonas rurales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, realizó un recorrido de supervisión por la construcción del jardín infantil Buen Comienzo Semillas de Palmitas, ubicado en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, el cual ya registra un avance de ejecución del 81%.

Con una millonaria inversión cercana a los $33.500 millones, esta moderna infraestructura comunitaria está proyectada para abrir sus puertas de manera oficial el próximo 28 de diciembre, garantizando que a partir de la segunda semana de enero un total de 150 niñas y niños entre los cero y cinco años disfruten de espacios óptimos para su educación, cuidado y alimentación integral.

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Durante su visita institucional, el mandatario destacó que esta apuesta no se limita a promesas digitales, sino a ejecuciones tangibles que transforman el territorio y se suman a intervenciones clave en acueductos veredales e instituciones educativas como La Aldea y La Frisola.

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La nueva sede contará con seis salas especializadas, cuatro para educación y dos para Buen Comienzo, comedores y áreas recreativas de uso comunitario, consolidándose además como el primer centro dotado con un espacio exclusivo para la Modalidad Familiar, beneficiando a madres gestantes y lactantes con servicios de salud materna y nutrición.

Esta iniciativa hace parte de los ocho nuevos jardines infantiles que entregará la actual administración municipal, superando la meta inicial establecida en su plan de desarrollo para blindar los entornos protectores de los menores más vulnerables de la ciudad.

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