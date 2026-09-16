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Resumen: El jardín Buen Comienzo Chambacú, en San Cristóbal, alcanza un 94 % de avance. La obra tuvo una inversión de $33.000 millones y atenderá a 300 niños.

A punto de abrir: así avanza el nuevo jardín de Buen Comienzo Chambacú en San Cristóbal

El jardín infantil Buen Comienzo Chambacú, ubicado en el corregimiento de San Cristóbal, alcanzó un avance del 94% en su construcción y se convirtió en el primero de los ocho nuevos centros que la Alcaldía de Medellín proyecta entregar durante la actual administración.

El alcalde Federico Gutiérrez visitó las obras y señaló que la infraestructura estaría disponible para la comunidad en noviembre. El proyecto cuenta con una inversión de $33.000 millones y tendrá capacidad para atender a 300 niñas y niños con servicios integrales durante la primera infancia.

La nueva sede contará con 12 salas de atención, espacios destinados para sala cuna y gateadores, sala de expresión, comedor, servicio de alimentación, terrazas y áreas para juegos y recreación.

También tendrá lavaderos comunitarios, una estrategia que, según explicó el mandatario, busca facilitar las labores domésticas de las familias y ofrecer actividades como yoga, acompañamiento psicosocial y deporte.

“Ya en noviembre vamos a tener los niños acá estudiando”, afirmó Gutiérrez durante el recorrido por la obra.

Chambacú hace parte de los proyectos priorizados mediante Presupuesto Participativo. En este grupo también están los jardines infantiles de San Sebastián de Palmitas, cuya construcción supera el 83% de avance, y La Libertad, en Villa Hermosa, que registra un 66%.

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La alcaldía contempla además nuevas infraestructuras de Buen Comienzo en Popular, Santa Cruz, Castilla, Robledo y en los límites entre La América y San Javier. La meta pasó de seis a ocho jardines infantiles durante el periodo 2024-2027.

La Alcaldía también destacó la estrategia Buen Comienzo 365, mediante la cual se amplió la atención durante todo el año. Los fines de semana y en vacaciones, los menores reciben paquetes alimentarios y pedagógicos para dar continuidad a los procesos de atención y nutrición.

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