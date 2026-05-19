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Resumen: Buen Comienzo sigue creciendo en Medellín. En Manrique fue habilitada una nueva sede que beneficiará a cientos de familias.

Buen Comienzo sigue creciendo: nueva sede en Manrique atenderá a gestantes y niños en Medellín

La estrategia de Buen Comienzo continúa ampliando su presencia en Medellín con la apertura de una nueva sede en Manrique. El espacio permitirá fortalecer la atención integral dirigida a mujeres gestantes, madres lactantes, niñas, niños y sus familias.

La nueva sede funcionará en la carrera 32 # 84 – 38, en la sede social San José de la Cima II, luego de un trabajo articulado entre la Secretaría de Participación Ciudadana y Buen Comienzo, que permitió la entrega de un piso del inmueble para operar esta modalidad familiar.

Según informó la alcaldía, en este punto serán atendidas cerca de 250 personas entre madres gestantes, lactantes y menores de edad.

Allí se desarrollarán diferentes encuentros grupales orientados al acompañamiento del desarrollo infantil, fortalecimiento de habilidades parentales y asesorías relacionadas con lactancia materna.

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Además de ampliar la cobertura institucional en el territorio, el nuevo espacio busca facilitar el acceso de las familias a servicios de orientación y apoyo profesional, promoviendo entornos protectores para la niñez en esta zona de Medellín.

La sede contará con un equipo interdisciplinario integrado por gestor familiar, profesionales psicosociales, docentes, educadores físicos, auxiliares administrativos, artistas, enfermeras y doulas, estas últimas encargadas del acompañamiento emocional, físico e informativo a las madres antes y después del nacimiento.

Con esta apertura, Buen Comienzo suma una segunda sede propia para la modalidad familiar en Manrique, consolidando un nuevo punto de atención enfocado en el bienestar y acompañamiento de las familias del sector.

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