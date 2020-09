“Él no había comprado el licor”, dice la exesposa de Javier Ordóñez sobre el momento de ataque con ‘taser’

María Angélica Garzón, exesposa de Javier Ordonéz quien murió tras ser brutalmente atacado por uniformados de la Policía de Bogotá, entregó algunos detalles sobre la versión que tiene la familia sobre los hechos.

Según detalló, su expareja se encontraba en su casa departiendo con algunos amigos y habrían salido a comprar alcohol.

“Alrededor de la medianoche se les acabaron las bebidas. Decidieron salir a comprar más. Él no había comprado el licor. Hasta ahora se dirigía a comprarlo (…). Uno de los policías le dijo: ‘Ahora sí no se me va a escapar’; a lo que él responde: ‘Pues sáqueme el comparendo. Igual, mañana voy y lo pagó”, narró la mujer para medios locales.

Presuntamente, la última frase fue lo que había motivado a los uniformados a atacar con el arma ‘taser’.

La mujer manifestó para Caracol Radio, que Javier también habría sido torturado y que llegó al centro médico sin vida: “Cómo vieron que no reaccionaba pues lo llevan para la clínica y lo tiran en la puerta de la clínica, ni siqueira lo entraron, la Policía no lo ingresó, solo lo dejaron tirado en la puerta, hay una serie de hechos que demuestran que lo que hicieron con él fue un acto de crueldad, que fue un delito esto no fue un hecho doloroso como se ha dicho, no fue algo de rutina, esto fue realmente una crueldad…Javier llegó sin signos vitales seguramente ya había fallecido”, dijo Garzón.

Finalmente, aseguró que aunque las autoridades se han pronunciado frente al caso en redes sociales, ni la alcaldesa de Bogotá, ni el ministerio de la Defensa, ni nadie, se ha contacto con ellos

“Absolutamente nadie, he visto por medios que la alcaldía de Bogotá ha manifestado su apoyo abiertamente y lo mismo el gobierno nacional, pero nadie nos ha llamado ni nos ha preguntado cómo estamos”.

