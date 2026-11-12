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Resumen: Un choque entre motocicletas en La Laja, Rionegro, dejó dos adolescentes afectados. Las circunstancias del siniestro son materia de investigación.

Choque de motos en la autopista Medellín – Bogotá dejó a un adolescente muerto y otro grave

Un adolescente de 17 años murió y otro de 16 resultó gravemente herido tras el choque de dos motocicletas ocurrido en la noche del 11 de noviembre en la autopista Medellín – Bogotá, a la altura del retorno 13 del sector La Laja, en jurisdicción de Rionegro. Las circunstancias de la colisión son materia de investigación.

El menor de 16 años fue trasladado a un centro asistencial en estado crítico, según la información conocida sobre el siniestro. Los dos adolescentes quedaron involucrados en el mismo hecho, registrado durante la noche del miércoles.

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¿Qué se sabe del choque en la autopista Medellín – Bogotá?

La información divulgada por MiOriente señala que la víctima mortal era oriunda de Rionegro.

Entre las primeras versiones sobre lo ocurrido en la autopista Medellín – Bogotá figura que uno de los motociclistas habría circulado en contravía. Esa hipótesis no equivale a una conclusión de las autoridades ni permite atribuir responsabilidades por el choque.

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Las causas siguen bajo investigación

El reporte ubica el siniestro en el retorno 13 de La Laja. Corresponde a un hecho distinto del accidente mortal registrado el 28 de octubre en El Cabuyal, Copacabana, también sobre la autopista Medellín – Bogotá.

La investigación deberá precisar cómo se produjo la colisión entre las dos motos y establecer las responsabilidades correspondientes. Por ahora, el balance conocido es de un adolescente fallecido y otro gravemente herido.