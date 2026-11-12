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    • Choque de motos en la autopista Medellín – Bogotá dejó a un adolescente muerto y otro grave

    Un choque nocturno en la autopista Medellín – Bogotá dejó dos adolescentes involucrados. Esto se conoce del siniestro.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Atención de accidente de motos en la autopista Medellín - Bogotá, sector La Laja
    Foto: Redes sociales
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    Choque de motos en la autopista Medellín – Bogotá dejó a un adolescente muerto y otro grave

    Resumen: Un choque entre motocicletas en La Laja, Rionegro, dejó dos adolescentes afectados. Las circunstancias del siniestro son materia de investigación.

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    Un adolescente de 17 años murió y otro de 16 resultó gravemente herido tras el choque de dos motocicletas ocurrido en la noche del 11 de noviembre en la autopista Medellín – Bogotá, a la altura del retorno 13 del sector La Laja, en jurisdicción de Rionegro. Las circunstancias de la colisión son materia de investigación.

    El menor de 16 años fue trasladado a un centro asistencial en estado crítico, según la información conocida sobre el siniestro. Los dos adolescentes quedaron involucrados en el mismo hecho, registrado durante la noche del miércoles.

    Lea también: Siniestros en las autopistas Sur y Norte complicaron la movilidad en Medellín.

    ¿Qué se sabe del choque en la autopista Medellín – Bogotá?

    La información divulgada por MiOriente señala que la víctima mortal era oriunda de Rionegro.

    Entre las primeras versiones sobre lo ocurrido en la autopista Medellín – Bogotá figura que uno de los motociclistas habría circulado en contravía. Esa hipótesis no equivale a una conclusión de las autoridades ni permite atribuir responsabilidades por el choque.

    Lea también: Falla eléctrica en el José María Córdova frenó el control migratorio durante la madrugada.

    Las causas siguen bajo investigación

    El reporte ubica el siniestro en el retorno 13 de La Laja. Corresponde a un hecho distinto del accidente mortal registrado el 28 de octubre en El Cabuyal, Copacabana, también sobre la autopista Medellín – Bogotá.

    La investigación deberá precisar cómo se produjo la colisión entre las dos motos y establecer las responsabilidades correspondientes. Por ahora, el balance conocido es de un adolescente fallecido y otro gravemente herido.


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